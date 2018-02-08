Британка показывает, что не стоит стесняться обвисшей груди. И своими фото вдохновляет других

23-летняя жительница Британии Чедера Эгрю — известный у себя в стране блогер с ником Slumflower, что дословно переводится как «цветок из трущоб». Сама выросшая в бедных кварталах, девушка рассказывает о том, как важно верить в себя, бороться за права темнокожих женщин, а еще о том, что нужно любить свое тело. Но в центре внимания Чедеры — не растяжки и не лишняя кожа, а женская грудь, передает Medialeaks.ru.

Начиная еще с подросткового возраста, девушка очень комплексовала по поводу формы своего бюста, который она сама называет обвисшим, пишет Buzzfeed.

«Когда я еще лет в 16 ходила в магазин за бельем, то на упаковке бюстгальтеров всегда была нарисована белая женщина с упругой грудью. А когда я мерила такой бюстгальтер, то моя грудь совсем не так в нем выглядела. Дошло до того, что я твердо решила: сделаю себе пластику, как только мне будет 18, и начну работать. Естественно, работать я не начала и на пластику не накопила, а продолжила ненавидеть свое тело».

Но уже в 19 Чедера устала от того, что ее жизнь определяют какие-то там насмешки. Если уж даже бородатая женщина смогла перебороть свои комплексы, то и она сможет.

Тогда Чедера решила вообще не носить бюстгальтеров, а с прошлого года начала приобщать к своему движению других людей через соцсети. С июля 2017-го она стала публиковать в своем Instagram снимки себя без бюстгальтера, чтобы показать: обвисшая грудь — это нормально и ее не нужно прятать.

«Люди злятся на то, как выглядит моя грудь, но я должна оставаться такой как есть, ради других девушек! Вы все были созданы так намеренно и с любовью. Вы выглядите так, как выглядите, потому что вы те, кем должны являться. Когда вы сталкиваетесь со злыми людьми, просто помолитесь за них. Все, что делают другие, это не из-за вас».

Чедера даже запустила свой собственный хэштег #SaggyBoobsMatter («Обвисшая грудь имеет значение») по аналогии с #Blacklivesmatter («Жизни темнокожих имеют значение»), который используют люди, выступая за права темнокожих. И бывает, что, доказывая это, ведут они себя довольно агрессивно.

Многие пользователи интернета восхитились посылом блогерши, но далеко не все. Под ее постами, как она сама признается, немало отрицательных комментариев.

«Очень много комментариев было ужасных и разочаровывающих, но я научилась не принимать их близко к сердцу. Мужчин так воспитали, чтобы они рассматривали женщин только как объекты для секса. Поэтому к женским телам относятся так, будто мы специально созданы для того, чтобы кого-то удовлетворять».

Большинство подписчиков блогершу обожают, и некоторые даже присылают ей благодарности в личные сообщения.

«Спасибо вам за ваше движение. Теперь я не чувствую себя одинокой, а до этого мою внешность никто не воспринимал всерьез. В медиа таких девушек нет, а у меня всегда были комплексы по поводу моего тела, веса и особенно груди. Люблю вас за это, оставайтесь такой же потрясающей».

Чедера останавливаться, судя по всему, и не собирается. А таким девушкам, которые ей пишут, становится в современном мире все легче и легче. Сейчас блогеры стараются сделать красивым любой недостаток или комплекс, который люди скрывают. Например, одна фотограф из Великобритании снимает людей со страшными шрамами, чтобы они понимали: это их неотъемлемая часть.

A post shared by Chidera (@theslumflower) on Feb 6, 2018 at 6:21pm PST

A post shared by Chidera (@theslumflower) on Jan 27, 2018 at 8:50pm PST