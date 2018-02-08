четверг, 8 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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Мальчик с синдромом Дауна стал лицом известного бренда детского питания

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ФОТО: facebook

Конкурс Gerber Spokesbaby проводится ежегодно вот уже 91 год, с самого основания компании-производителя детского питания. В ходе конкурса выбирается самый очаровательный, по мнению организаторов, малыш, который и представляет продукцию компании в течение всего года. С 2010 года конкурс проходит в соцсетях – родителям нужно просто запостить фото своего ребенка в Instagram с соответствующим хэштегом.

В этом году представителям компании пришлось выбирать между более чем 140 тысячами претендентов, и они впервые в истории конкурса отдали предпочтение малышу с синдромом Дауна. По словам мамы Лукаса, жительницы штата Джорджия Кортни Уоррен, принять участие в конкурсе ее уговорила бабушка малыша, и она выложила фото Лукаса просто мимоходом, не рассчитывая на успех, пишет Deti.mail.ru.

То, что Лукас победил, стало полной неожиданностью для всей семьи. Теперь Уоррены получат приз в 50 тысяч долларов, а Лукас весь год будет представлять продукцию компании в рекламе и соцсетях.

«Потрясающая, полная радости и веселья улыбка Лукаса просто растопила наши сердца», – признался президент компании Билл Партика. «Он очень жизнерадостный, и очень любит людей. И его сразу начинают любить все, кто с ним встречается. Я еще ни разу не видела, чтобы кто-то общался с Лукасом и не улыбнулся, он просто искрится весельем», – рассказала сайту GoodHousekeeping.com мама Кортни.

Лукас очень любит играть в «ку-ку», смотреть мультики, слушать музыку, хохотать и веселиться, и чтобы все вокруг веселились тоже. Кортни очень надеется, что ее сына будут воспринимать не как малыша с синдромом Дауна, а просто как веселого, энергичного ребенка.

«Да, у него синдром Дауна, но прежде всего он просто Лукас. У него потрясающая личность и он проходит через те же этапы развития, как и остальные дети. Мы надеемся, что когда Лукас вырастет и оглянется назад, он будет гордиться собой, а не стыдиться своей инвалидности», – приводит слова Кортни TODAY Parents.

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