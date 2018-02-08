Мужчины стирают белье через три недели после секса, а женщины через два дня

Среднестатистический человек меняет свое постельное белье каждый 24 дня, как показало исследование. При этом одинокие люди меняют белье каждые тридцать семь дней, а состоящие в отношениях ждут почти 22 дня. Исследование также показало большую разницу в отношении к гигиене между мужчинами и женщинами. К примеру, мужчины ждут почти месяц для того, чтобы заменить постельное белье, а женщины - 19 дней. Но если в этой постели занимаются сексом, то срок ожидания у мужчин сокращается до 18 дней. Женщины предпочитают стирать постельное белье через два дня после интимных радостей, пишет Medikforum.ru.

Отметим, что эксперты в области гигиены настоятельно рекомендуют людям стирать постельное белье не реже одного раза в неделю, но подавляющее большинство людей так не делает. Между тем человек проводит практически треть своей жизни в постели, что составляет 56 часов в неделю. Все это время мы выделяем на постельное белье собственный пот, кожное сало, частицы мочи и фекалий, а также многочисленные мертвые клетки кожи. С течением времени белье уже содержит приличное количество грибков, бактерий, грязи и пыли, пыльцы и других аллергенов, остающихся там в том случае, если его долго не подвергают стирке.