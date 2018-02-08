Мужчины стирают белье через три недели после секса, а женщины через два дня

Насколько быстро после занятий сексом вы меняете постельное белье? Исследование показало, что мужчины ждут почти три недели, а женщинам на это требуется всего два дня.
Среднестатистический человек меняет свое постельное белье каждый 24 дня, как показало исследование. При этом одинокие люди меняют белье каждые тридцать семь дней, а состоящие в отношениях ждут почти 22 дня. Исследование также показало большую разницу в отношении к гигиене между мужчинами и женщинами. К примеру, мужчины ждут почти месяц для того, чтобы заменить постельное белье, а женщины - 19 дней. Но если в этой постели занимаются сексом, то срок ожидания у мужчин сокращается до 18 дней. Женщины предпочитают стирать постельное белье через два дня после интимных радостей, пишет Medikforum.ru.
Отметим, что эксперты в области гигиены настоятельно рекомендуют людям стирать постельное белье не реже одного раза в неделю, но подавляющее большинство людей так не делает. Между тем человек проводит практически треть своей жизни в постели, что составляет 56 часов в неделю. Все это время мы выделяем на постельное белье собственный пот, кожное сало, частицы мочи и фекалий, а также многочисленные мертвые клетки кожи. С течением времени белье уже содержит приличное количество грибков, бактерий, грязи и пыли, пыльцы и других аллергенов, остающихся там в том случае, если его долго не подвергают стирке.
Свои выводы американские социологи сделали после опроса более 1 000 жителей США. Также выяснилось, что предпочитающие спать без одежды или не посещающие душ перед отходом ко сну люди, в среднем, стирают свое постельное белье один раз в 19 дней. Состоящие в отношениях мужчины ждут 29 дней для стирки белья, а женщины - 19. Одинокие мужчины могут ждать по 45 дней, и нельзя исключить, что это одна из косвенных причин, по которым они остаются одинокими. Порой женщин весьма расстраивает легкомысленное отношение потенциальных кавалеров к своей гигиене.