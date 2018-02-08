Мужские фразы, выдающие измену

Измена – страшное слово для любого человека. Оно наполнено болью, ложью, предательством.
Когда в паре появляется третий, уходит любовь, доверие, уважение. Один человек постоянно врет, оплетая всех паутиной лжи, а другой сильнее окунается в боль, пишет Clubber.com.ua.
Неприятие действительности
Многие женщины узнают об изменах любимого мужчины последними, любовь слепит их, и они не хотят видеть, главное, слышать практически прямое признание в измене.
К сожалению, лучше как можно больше знать об изменах, чтобы не оказаться в роли того, кем пренебрегли, оставили.
Мнение психологов
Психологи утверждают, что мужчины сами выдают себя. В их словах проскальзывает скрытое признание в супружеской неверности.
Чтобы уличить любимого во лжи, стоит просто внимательно слушать его и научиться слышать истинный смысл в его словах.
До того момента, когда факт измен не установлен, мужчина старается оправдаться, «нападает» на женщину.
Чаще он скажет:
нас связывает дружба;
я нуждаюсь в личном пространстве;
я подозреваю, что ты мне изменяешь;
ты не идеальна (с перечислением в резкой форме недостатков, проступков супруги);
я задержусь на работе;
я прекрасно смогу постирать свои вещи.
Другие слова мужчина произносит, если факт измены уже установлен.
Обманутая супруга услышит, что:
на самом деле ты единственная;
я боюсь потерять тебя;
мне жаль, что я сделал тебе больно, я не хотел;
это ничего не значит для меня.
Во время «искреннего» разговора с раскаянием, мольбами о прощении следует внимательно посмотреть в глаза любимого человека:
Его глаза не станут врать, прикрываясь красивыми, лестными фразами — в них отразится настоящая гамма чувств, подделать ее нельзя.
Женщина прекрасно сможет понять, пытается ли мужчина манипулировать ею, или он, действительно, не виноват или измена состоялась, а теперь он ищет подходящие оправдания.
Искренний мужчина не станет юлить, оправдываться — он с готовностью разъяснит все интересующие супругу моменты ради сохранения семьи.
Умение слушать, слышать и понимать друг друга – основа семейного счастья.
В измене виноваты двое. Счастье семейной жизни приходит к тем, кто ежедневно работает над собой, сглаживает острые углы, ищет компромиссы, уступает ради счастья любимого.