Читайте, почему жареную картошку нельзя есть чаще одного раза в неделю

Именно так утверждают авторы статьи, опубликованной в «American Journal of Clinical Nutrition». При этом употребление в пищу картошки в любом другом виде не ведет к сокращению жизни, утверждают ученые.

Они приводят весьма серьезные доводы. Может, и вправду стоит перейти на пюре?

Доктор Никола Веронезе, ведущий автор статьи и исследователь из Национального исследовательского совета в итальянской Падуе, отмечает: «Употребление жареной картошки растет во всем мире», пишет Lifter.com.ua.

В 2014 году по статистике только в США люди употребляли по 15 кг картошки фри на человека в год. Команда Веронезе изучила 4400 людей, страдающих артритом, в возрасте от 45 до 79 лет и в результате пришла к выводу о вреде жареной картошки для здоровья. Это исследование стало одним из немногих, открывающих людям глаза на то, как и насколько жареная картошка вредна для организма.

Исследователи разделили участников исследования на группы, ориентируясь на то, как часто они едят картофель. В течение года умерли 236 участников исследований.

Анализируя данные по каждой группе, Веронезе и его сотрудники выяснили: те, кто ел жареный картофель 2–3 раза в неделю, имели вдвое более высокие шансы умереть рано, чем те, кто не употреблял это блюдо. При этом вид поджарки не имел значения — картофель фри, картофельные оладьи и обычная жареная картошка имели одинаковое влияние.

По данным исследований, мужчины употребляли жареную картошку чаще женщин, а молодежь — чаще людей старшего возраста. По результатам исследования пока еще нельзя сказать, что частое употребление жареной картошки ведет к ранней смертности — чтобы сделать столь определенный вывод, необходимы новые исследования. Но некоторая зависимость существует однозначно.

«Мы полагаем, что масло, на котором готовится жареная картошка, богатое транс-жирами, является одним из факторов ранней смертности, — говорит Веронезе. — Транс-жиры способствуют повышению уровня плохого холестерина в крови, что напрямую приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям».

По мнению Веронезе, склонность к ранней смертности у любителей жареной картошки может объясняться тем, что они в целом отличаются склонностью к избыточному потреблению соли, малоподвижному образу жизни и ожирению.

Однако и эта формулировка смутила представителей Генерального совета картофелеводов США. Президент организации Джон Килинг заявил, что результаты исследования искажены, поскольку в нем участвовали только пациенты с артритом. По словам Килинга, «Картофель — исключительно здоровый овощ, поскольку содержит мало калорий. К тому же в нем нет ни жира, ни соли, ни холестерина, зато в одной средней картофелине содержится четверть дневной нормы витамина С и больше калия, чем в банане».

По мнению Килинга, картофель просто стал жертвой черного пиара. С ним согласна Сюзанна Ларсен, адъюнкт-профессор Института медицины окружающей среды, также проводившая исследование картофеля и заявляющая, что эта привычка никак не связана с ранней смертностью.

А вот нью-йоркские диетологи считают, что в жареной картошке все же таится опасность. Самое неприятное — содержащийся в ней акриламид.

Это химическое вещество, потенциально способное стать причиной рака, выделяется в картофеле при жарке.

«Чтобы снизить количество акриламида в крахмалистых продуктах, в том числе в картофеле, их следует варить, а не жарить, — говорит нью-йоркский диетолог Стефани Шифф. — При этом следует иметь в виду: чем продукт темнее поджарен, тем больше в нем акриламида».

Кроме того, как говорит Стефани Шифф, картошку нельзя хранить в холодильнике — это повышает содержание акриламида.