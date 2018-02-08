В Сети обсуждают голое фото «Мисс Англии», сделанное спустя три часа после родов

Джорджия Хорсли стала известной после победы в конкурсе «Мисс Англия» в 2007 году, пишет Rus.tvnet.lv.

Успех в состязании вдохновил девушку не только продолжить модельную карьеру, но и заняться благотворительностью.

О своей деятельности, а заодно и о жизни Джорджия регулярно рассказывает своим фанатам в Instagram.

На днях модель родила первенца Купера, о чем она сама сообщила подписчикам в соцсети спустя буквально несколько часов.

Причем сделала это молодая мать очень оригинально. Хорсли опубликовала практически обнаженное фото, показав, как выглядит ее тело после родов.

«Грязные волосы, покалывание в ногах, боль в груди, большие трусы и один очень пустой раздутый живот. Но я бы не стала ничего менять», — подписала снимок Джорджия.

Модель добавила, что скучает по своей стройной фигуре и постарается как можно быстрее вернуться в форму. Хорсли отметила, что гордится тем, на что способно ее тело. Фолловеры были в восторге от откровенности девушки. Многие подписчики оценили тот факт, что Джорджия осмелилась показать общественности, через что женщины проходят после родов.