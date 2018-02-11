Почему детоксикация может быть вредной для здоровья

Дело в том, что каждая часть нашего организма очищается от токсинов сама по себе. Это касается печени, желудочно-кишечной системы, а также почек. К примеру, желудочно-кишечная система отфильтровывает отходы, именно поэтому очищать кишечник с помощью регулярных клизм или каких-либо других методик не нужно. Когда пища проходит через пищеварительный тракт, то нутриенты абсорбируются верхней частью кишечника. Затем ненужная часть пищи проходит дальше и удаляется из организма посредством кала. Люди думают, что промывая кишечник, они удаляют какие-то вредные токсины. Но если что-то попадает в прямую кишку, то это уже само по себе должно выйти наружу, и не нужно ускорять этот процесс, пишет Medikforum.ru.