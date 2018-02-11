Выяснилось, как сохранить пользу брокколи при его приготовлении

Брокколи давно и заслуженно входит в категорию здорового питания, поскольку содержит компонент под названием сульфорафан. Многочисленные исследования подтверждают, что он помогает поддерживать здоровые показатели сахара в крови и даже обладают противораковым воздействием. Увы, все преимущества сульфорафана разрушаются через несколько минут после приготовления брокколи при высокой температуре. Именно поэтому этот овощ необходимо, что называется, хорошенько «повредить» перед тем, как он должен быть поглощен. Китайские исследователи из Zhejiang University полагают, что нарезка брокколи на двухмиллиметровые кусочки, последующий перерыв в 90 минут, а затем аккуратная обжарка в горячем масле не только сохраняют показатели сульфорафана, но и увеличивают его содержание в 2,8 раза, передает Medikforum.ru.

При этом сами авторы исследования точно не знают, почему так происходит. Но они считают, что период ожидания перед приготовлением брокколи позволяет сульфорафану начать более активно выделяться в нарезанных кусочках этого овоща. Ученые приобрели несколько головок брокколи на местном рынке. Затем их мелко нашинковали, чтобы активировать фермент пероксидазу, который имеется у растений для защиты от травоядных. Пероксидаза заставляет сульфорафан более активно выделяться для последующего усваивания. На следующем этапе нашинкованный брокколи разделили на три группы. Первую группу оставили без приготовления, вторую немедленно пожарили на масле в течение четврех минут, а третью обжарили через полтора часа более быстро, но при очень высокой температуре.