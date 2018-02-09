В США спасли ребенка, застрявшего в автомате с игрушками

Четырехлетний Мейсон, пришедший в ресторан вместе с родителями, пытался достать мяч из стеклянного автомата с игрушками. Мальчик без труда проскользнул внутрь машины через отверстие, предназначенное для выдачи призов. Однако выбраться наружу самостоятельно уже не смог, пишет Deti.mail.ru со ссылкой на Metro.

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В это время в ресторане ужинал сотрудник городской службы пожарной охраны Грег Саттон. Он немедленно вызвал коллег, и совместными усилиями спасателям удалось вызволить ребенка из плена.