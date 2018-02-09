В США спасли ребенка, застрявшего в автомате с игрушками

В американском штате Флорида спасатели вызволили ребенка из игрового автомата, в котором нужно схватить приз специальными щипцами.
Четырехлетний Мейсон, пришедший в ресторан вместе с родителями, пытался достать мяч из стеклянного автомата с игрушками. Мальчик без труда проскользнул внутрь машины через отверстие, предназначенное для выдачи призов. Однако выбраться наружу самостоятельно уже не смог, пишет Deti.mail.ru со ссылкой на Metro.
В это время в ресторане ужинал сотрудник городской службы пожарной охраны Грег Саттон. Он немедленно вызвал коллег, и совместными усилиями спасателям удалось вызволить ребенка из плена.
Во время операции ребенок не пострадал, а игровой автомат получил незначительные повреждения. В качестве утешения сотрудники ресторана подарили Мейсону несколько игрушек из автомата, включая мяч, ради которого он и решился на столь отчаянный шаг.