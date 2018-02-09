Почему женщины клеят скотч себе на шею?

С чем же помогает справиться такой странный метод и почему на сегодняшний день он пользуется большой популярностью?

Никто не может спастись от морщин, а что больше выдает возраст женщины, нежели ее паспорт – шея. Именно шея в первую очередь подвержена возникновению дряблости, морщинистости, пишет Journal-lady.com.

Оригинальный метод скрывать проблемные участки дермы на шее придумали блогеры. Провести подтяжку кожи на шее можно самостоятельно в домашних условиях, не прибегая к серьезным косметическим средствам, требующим больших финансовых затрат.