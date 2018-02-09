Почему женщины клеят скотч себе на шею?

Молодость и внешняя красота не вечны, поэтому женщины часто прибегают к различным способам, чтобы как можно дольше оставаться юными. Иногда способы вернуть молодость кажутся абсолютно абсурдными, к примеру, приклеивание скотча на шею.
С чем же помогает справиться такой странный метод и почему на сегодняшний день он пользуется большой популярностью?
Никто не может спастись от морщин, а что больше выдает возраст женщины, нежели ее паспорт – шея. Именно шея в первую очередь подвержена возникновению дряблости, морщинистости, пишет Journal-lady.com.
Оригинальный метод скрывать проблемные участки дермы на шее придумали блогеры. Провести подтяжку кожи на шее можно самостоятельно в домашних условиях, не прибегая к серьезным косметическим средствам, требующим больших финансовых затрат.
К тому же такой метод демонстрирует отличные результаты. Для проведения процедуры необходим только скотч. Такую методику уже испытали на себе тысячи женщин. Все что потребуется сделать – это собрать «лишнюю» обвисшую кожу на затылке, зафиксировать ее липкой лентой, скрыть распущенными волосами. Результат просто невообразим – за мгновение Ваша кожа выглядит подтянутой, помолодевшей!