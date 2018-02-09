155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала, как выглядела в 13 лет

7 февраля Тесс Холлидей опубликовала в социальных сетях свою подростковую фотографию. По словам известной модели plus size, она была сделана на конкурсе красоты, в котором Тесс, благодаря стараниям матери, участвовала в 13 лет. «Это был мой первый (и единственный) конкурс. Я росла в Миссисипи. Там подобные мероприятия — часть повседневной жизни, и все «миловидные» девочки, конечно, в них участвовали. Я тоже хотела быть среди них и чувствовать себя красивой», — написала Холлидей, пишет Rus.tvnet.lv.

Модель призналась, что мать с трудом нашла для нее подходящее платье: удачно село лишь белое с корсетом и пышной юбкой — именно в нем Тесс и позировала на фото.

Холлидей рассказала о своей неуверенности и переживаниях, ведь даже волшебный наряд не помог ей почувствовать себя такой же красивой, как и остальные конкурсантки.

«Конечно, я не выиграла соревнование. Как бы я хотела, чтобы той одинокой 13-летней девочке показали, как она будет выглядеть в будущем, во время съемок модной рекламы, в платье, которое не просто на ней хорошо сидит, но и не маскирует ее тело», — подытожила модель. В комментариях поклонники Холлидей выразили ей благодарность за откровение и вновь похвалили за непоколебимую уверенность в себе.