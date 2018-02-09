пятница, 9 февраля 2018 г.
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Холодный огуречный суп с вялеными томатами и моцареллой

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Рецепт холодного супа в итальянском стиле с огурцами, вялеными помидорами, моцареллой и пряной зеленью.

Ингредиенты

огурцы 600 г

белый хлеб без корок

2 ломтика чеснок

1 зубчик

базилик 4 веточки

оливковое масло 4 ст.л.

белый винный уксус 2-3 ст.л.

соль, перец по вкусу

минеральная вода 200 мл

каперсы 1 ст.л.

моцарелла 125 г

вяленые помидоры 50 г 20 мин

1. Огурцы помыть и очистить от кожицы. Крупно порубить.

2. Хлеб измельчить руками на небольшие кусочки и смешать с огурцами, крупно нарубленным чесноком и половиной базилика. Полить все оливковым маслом и белым винным уксусом. Посолить, поперчить и дать постоять 5-7 минут, пишет Ivona.bigmir.net.

3. Влить воду, добавить половину каперсов и измельчить блендером до однородности. Поставить огуречный суп в холодильник.

4. Моцареллу тонко нарезать, вяленые помидоры нарезать небольшими кусочками, оставшиеся каперсы и базилик мелко порубить. Перемешать.

5. Перелить суп в тарелки, добавить в каждую по 2-3 ложки смеси из моцареллы, томатов и базилика.

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