Холодный огуречный суп с вялеными томатами и моцареллой

Рецепт холодного супа в итальянском стиле с огурцами, вялеными помидорами, моцареллой и пряной зеленью.
Ингредиенты
огурцы 600 г
белый хлеб без корок
2 ломтика чеснок
1 зубчик
базилик 4 веточки
оливковое масло 4 ст.л.
белый винный уксус 2-3 ст.л.
соль, перец по вкусу
минеральная вода 200 мл
каперсы 1 ст.л.
моцарелла 125 г
вяленые помидоры 50 г 20 мин
1. Огурцы помыть и очистить от кожицы. Крупно порубить.
2. Хлеб измельчить руками на небольшие кусочки и смешать с огурцами, крупно нарубленным чесноком и половиной базилика. Полить все оливковым маслом и белым винным уксусом. Посолить, поперчить и дать постоять 5-7 минут, пишет Ivona.bigmir.net.
3. Влить воду, добавить половину каперсов и измельчить блендером до однородности. Поставить огуречный суп в холодильник.
4. Моцареллу тонко нарезать, вяленые помидоры нарезать небольшими кусочками, оставшиеся каперсы и базилик мелко порубить. Перемешать.
5. Перелить суп в тарелки, добавить в каждую по 2-3 ложки смеси из моцареллы, томатов и базилика.