Женские тайны: о чем не стоит говорить мужчине

Не говорите о своих чувствах к другому мужчине

Мы, женщины, частенько бываем ветрены и непостоянны. Особенно в своих симпатиях. Сегодня нам нравится коллега по работе, завтра – актер любимого сериала. Но не надо об этом радостно сообщать любимому. Вряд ли он оценит такую искренность положительно. Скорее всего, он расстроится и начнет думать, что чем-то вас не устраивает. А если парень ревнив, то вообще может начаться тотальная проверка. Это вы знаете, что симпатия – всего лишь симпатия, и ничего для вас не значит. А мужчина может нафантазировать все что угодно, пишет Ivona.bigmir.net.

Не откровенничайте о своем прошлом

Бывает, в порыве особой нежности так и тянет рассказать мужчине о своих былых отношениях. А тут еще и он сам пристает с расспросами. Конечно, ему очень интересно, сколько у вас было партнеров до него, и кто из них был лучшим. Но не позволяйте его любопытству одержать верх над вами. Во-первых, не факт, что он хочет услышать правду. Вполне возможно, он в душе надеется, что он у вас всего лишь второй после несчастной первой любви. А во-вторых, каждый мужчина мечтает услышать: «Ты лучший и любимый».

Ну, и в-третьих, вы же не знаете, как аукнется вам эта откровенность в момент ссоры?

Не говорите о болезнях и личной гигиене

Рассказывая своему мужчине о нюансах личной гигиены, проблемах со здоровьем и разных болезнях, вы становитесь для него совсем земным созданием и теряете свой статус принцессы. Если хотите, чтобы любимый поддержал вас, когда вам совсем плохо, просто скажите, что болит голова, живот. Но не вдавайтесь в интимные подробности. Также лучше опустить описание таких процедур, как эпиляция, чистка зубов, посещение гинеколога. Вряд ли мужчине это интересно.

Не признавайтесь в своей ревности