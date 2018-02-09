Семь вещей, которые помогут привлечь любовь в дом

Правильные цветы

Цветы в доме, несомненно, нужны. Но не абы какие, а определенные. Так, например, если вы хотите найти свою любовь, тогда вам стоит приобрести пионы. Понимаем, что зимой найти эти цветы проблематично, поэтому достаточно повесить картину или фотографию с изображением нежно-розовых пионов перед входом в вашу комнату. Эксперты, кстати, также советуют незамужним женщинам ставить возле кровати изображение этих цветов, пишет Mixnews.lv.

Определенные оттенки

Считается, что розовые и персиковые оттенки способны привлечь любовь и укрепить чувства. Поэтому, если вы мечтаете выйти замуж в самое ближайшее время, окрасьте стены вашего дома в эти цвета или добавьте элементы декора розово-персиковых оттенков. И не забывайте, что краски красками, но порядок в квартире тоже следует соблюдать и вовремя избавляться от старых вещей. Именно они, по мнению специалистов, закрывают доступ позитивной энергии в ваши апартаменты.

Никаких вещей с женским началом

Зачем вам дополнительные вещи и изображения, которые символизируют женское начало — инь? У вас и так женской энергетики в доме предостаточно. Лучше разместите в своих апартаментах изображения стильных, успешных и сильных мужчин. Именно это поможет вам направить ваши мысли в нужное русло и встретить своего избранника в ближайшее время.

Большая кровать

Даже если вы ночуете одна, то вам все равно нужна большая двуспальная кровать с изголовьем. Эксперты советуют усилить любовную тематику, и на стене напротив повесить картину или фотографию цветов или натюрморт.

Достаточное количество света

Квартира должна быть светлой и позитивной, поэтому откажитесь от плотных штор и жалюзи. Если вам не повезло и солнечный свет не проникает в ваш дом, тогда позаботьтесь о дополнительных светильниках и торшерах.

Парные статуэтки

Проследите за тем, чтобы у вас в доме были парные статуэтки (например, целующаяся парочка, голубки, лебеди и другие). Именно это поможет привлечь любовную энергетику и добавит нотки романтизма в ваш интерьер.

Кристаллы, усиливающие энергетику