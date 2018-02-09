Ура! Ученые советуют есть хлеб и макароны вечером

Майкл Мосли заявил: употребление углеводных продуктов, об опасности которых хорошо осведомлены все худеющие люди, - не влияет на фигуру. Более того, порекомендовал делать свои ужины именно углеводными, так как их употребление вечером защищает от резких скачков уровня глюкозы в крови, пишет Medikforum.ru.

В ночное и утреннее время сахар в крови опускается к минимальным границам. Съеденный завтрак при этом может спровоцировать сразу резкий взлет сахара, - в особенности, если за завтраком съедается что-то сладкое, выпечка. Резкие колебания уровня сахара неблагоприятно сказываются на организме. Мосли убежден, что здоровые углеводы на ужин (к примеру, паста или хлеб из цельнозерновой муки) защищают от этой проблемы.

У здорового человека уровень сахара в крови (натощак) колеблется в диапазоне от 3.3 до 5.5 ммоль/л. Для стабилизации сахара в крови важно регулярно питаться, но не переедать – как долгие периоды голода, так и съеденное сверх меры могут провоцировать колебания глюкозы. Если скачки глюкозы становятся постоянным явлением, это может говорить о проблемах со здоровьем, - например, о сахарном диабете. С нестабильностью сахара в крови связаны усталость, снижение тонуса и умственной деятельности, ненормальный аппетит.