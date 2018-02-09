Найден самый простой путь к продлению молодости

Позволяйте себе красное вино и заедайте его черным шоколадом. Как заявила профессор молекулярной генетики Эксетерского университета Лорна Харрис, новые результаты исследований позволяют предположить, что с помощью этих продуктов можно «лечить» старые клетки, восстанавливая в них некоторые функции молодых клеток, пишет Medikforum.ru.

Ученые считают, что старение тесно связано с подверженностью организма болезням.

«Одной из причин, по которой человек становится более восприимчивым к заболеваниям, является то, что ткани накапливают стареющие клетки. То есть они являются живыми, но не растут и не функционируют полноценно. Преодолеть эту проблему помогут химические соединения, содержащиеся в красном вине, черном шоколаде и чернике», - отметила профессор Лорна Харрис.

В свою очередь проводившая опыты с указанными компонентами доктор Эва Латорре сообщила, что степень и скорость изменений в клетках под воздействием этих веществ были столь существенными, что это «настоящая магия».

Ранее исследование американских медиков показало, что виноград обладает сильным успокаивающим действием и помогает нейтрализовать многие нарушения нервной системы. Эксперты при этом констатировали: на основе органических соединений винной ягоды можно изготовить ДНК-вакцину, и подбирать ее исходя из особенностей организма конкретного человека.