Пять женских имен с самой сильной энергетикой

Ирина

Это имя было крайне популярно на закате Советского Союза, однако сейчас его популярность резко снизилась. И абсолютно незаслуженно, поскольку энергетика у того имени одна из самых сильных. Владелицы этого имени часто отмечают, что их жизнь полна интересных событий. Ирины благополучны, удачливы и очень красивы, причем не только внешне, но и внутренне, пишет Esotericblog.ru.

Ирины весьма сексуальны и умны, что делает из них прекрасных деловых женщин, самостоятельных дам и достойных соперниц в области бизнеса даже для мужчин.

Наталья

Натальи отличаются стабильной энергией. Сломить этих женщин практически невозможно. Если у других имен есть слабые и сильные стороны, то у Натальи все настолько сбалансировано, что она во всем добивается пусть не самых лучших, но стабильных и достойных результатов.

Внешне Натальи представляют из себя тех женщин, которые гармоничны с окружающими, хотя иногда складывается впечатление, что они не от мира сего. Натальи таинственны в меру, поэтому мужчины их и любят. Это имя обладает аурой, которая притягивает представителей противоположного пола. Недаром Наталья переводится как Родная.

Татьяна

Татьяна — это семейное имя, хотя хозяйки из Татьян не обязательно самые лучшие. Но Татьяны всегда искренни, а также добры и весьма притягательны благодаря своей сильной энергетике. В их присутствии многие чувствуют спокойствие, доброту, тепло и уют. Поэтому дом Татьян часто полон гостей, да и в личной жизни все обычно ладится. Недаром переводят это имя как Устроительницу.

Никто не сможет воспитать ребенка в такой теплой обстановке, как Татьяна. Кому-то может быть с ними скучно, но это абсолютно незаметный минус, с которым можно прожить всю жизнь бок о бок. Ведь достоинств у Татьяны куда больше.

Виктория

Виктория обозначает Победу. Само это имя говорит о том, что такие дамы побеждают везде и всегда. Конечно, у них есть свои слабости, но они просто меркнут по сравнению с их силой и возможностями. Виктории имеют настолько сильную энергетику и тягу к тому, чтобы быть лучшими, что могут посоревноваться в этом с мужчинами.

Виктории реже других женщин с сильными именами находят мужей на всю жизнь, потому что с ними сложно жить под одной крышей. Это свойственно не всем, но большинству Викторий. К таким женщинам нужен особый подход. Виктория-супруга станет настоящим партнером и никогда не оставит своего мужчину решить проблемы, а встанет с ним, плечом к плечу.

Елена

Елена переводится как Светлая или Ясная. Елены имеют массу достоинств и всего один недостаток — они почти не используют свое воображение. С другой стороны, благодаря этой привычке, они редко ревнуют, так что даже ее они обращают в достоинство. Елены прекрасно впитывают в себя любые знания и информацию, поэтому являются отличными учителями и превосходными начальниками. Они также хорошие мамы и жены. Их энергетика полна положительных сторон, которые притягивают и друзей, и мужчин.