пятница, 9 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Рецепт: кебаб из телятины по-гречески

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Такие котлеты можно жарить на сковороде или мангале. Идеальным гарниром к ним станет салат из приправленных базиликом помидоров.

Ингредиенты

телятина (вырезка) 500 г

белый хлеб 3 ломтика

красное вино 1/3 стакана

оливковое масло 1 ст.л.

помидор 1 шт.

чеснок 3 зубчика

петрушка ½ пучка

соль, перец по вкусу

небольшая красная луковица 1 шт.

1. Положить хлеб в вино, чтобы он полностью пропитался жидкостью. Читайте также: Люля-кебаб на палочках корицы 2. Затем пропустить его через мясорубку вместе с телятиной, чесноком, луком и помидором. 3. Мелко нарезать зелень и добавить ее к фаршу. Туда же влить оливковое масло и остатки вина. 4. Посолить и поперчить фарш, слепить из него котлеты, а затем обжарить на оливковом масле с двух сторон (желательно на гриле или на сковороде гриль). 5. Подавать вместе с питой, свежей зеленью и томатным соусом, пишет Ivona.bigmir.net.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ