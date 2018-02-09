Рецепт: кебаб из телятины по-гречески

Такие котлеты можно жарить на сковороде или мангале. Идеальным гарниром к ним станет салат из приправленных базиликом помидоров.
Ингредиенты
телятина (вырезка) 500 г
белый хлеб 3 ломтика
красное вино 1/3 стакана
оливковое масло 1 ст.л.
помидор 1 шт.
чеснок 3 зубчика
петрушка ½ пучка
соль, перец по вкусу
небольшая красная луковица 1 шт.
1. Положить хлеб в вино, чтобы он полностью пропитался жидкостью. Читайте также: Люля-кебаб на палочках корицы 2. Затем пропустить его через мясорубку вместе с телятиной, чесноком, луком и помидором. 3. Мелко нарезать зелень и добавить ее к фаршу. Туда же влить оливковое масло и остатки вина. 4. Посолить и поперчить фарш, слепить из него котлеты, а затем обжарить на оливковом масле с двух сторон (желательно на гриле или на сковороде гриль). 5. Подавать вместе с питой, свежей зеленью и томатным соусом, пишет Ivona.bigmir.net.