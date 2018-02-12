Молоко «убивает» красоту и молодость

Заведующая филиалом «Коломенский» МНПЦ Дерматовенерологии и косметологии, врач высшей категории Наталья Заторская рассказала на страницах «Российской газеты» о том, что молоко способно «убить» женскую красоту и молодость.

«Давно известно, что темный шоколад, острые приправы, соленья, копченые колбасы и мясные продукты, чипсы способствуют высыпаниям и воспалениям на коже, появлению прыщей. Но и такая вполне безобидная еда, как коровье молоко и продукты из него могут также способствовать развитию акне», - сказала Наталья Заторская, отметив, что неприятные реакции на молоко связаны с индивидуальными особенностями организма, пишет Medikforum.

Хуже всего, что покрыться прыщами люди рискуют даже пережив подростковый возраст с его гормональными бурями. После 25 лет, пояснила эксперт, проблема угрей остается актуальной у 20-40 % людей. При этом женщины возрастом от 23 до 39 лет оказываются гораздо чаще мужчин подверженными угревой болезни.

Загорская отметила, что в первую очередь жертвами прыщей становятся люди с высоким индексом массы тела и пациенты с гормональными нарушениями. Также в группе повышенного риска те, кто страдает от хронического стресса или принимает стероиды, витаминно-белковые добавки при силовых видах спорта.

«Акне - это болезнь, которая имеет разные формы и степень тяжести. Кроме того, акне могут быть симптомом более серьезного заболевания - нарушения работы желудочно-кишечного тракта, эндокринопатии, заболевания щитовидной железы, гипофиза, поликистоза яичников. Разобраться в причинах и назначить индивидуальное лечение может только врач-дерматолог», - констатировала специалист.

Мнение о том, что молоко провоцирует появление прыщей, высказывали ранее и западные эксперты. С данным утверждением, например, выступал дерматолог Джошуа Зайкнер, глава косметического и клинического исследовательского отдела при госпитале Маунт-Синай (США). Он приводил доводы о том, что содержащиеся в молоке гормоны могут влиять на тестостерон в организме и таким образом активировать выработку кожного сала, способного закупоривать поры кожи, приводя к акне.