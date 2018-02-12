29-летняя девственница из Канады сумела забеременеть

Никогда не имевшая близости с мужчиной, Лорен забеременела с помощью технологии искусственного оплодотворения. «Канадская девственница» планирует воздерживаться от интима и после того, как ее ребенок появится на свет Medikforum.ru.

Молодая женщина имеет диагноз «гипопитуитаризм» - при данном отклонении не выделяется достаточное количество гормонов, отвечающих за половое влечение. В интервью порталу Vice Лорен призналась, что она созревала гораздо медленнее сверстниц и с детства принимала препараты с эстрогеном, которые помогали формироваться ее яйцеклеткам. Но, несмотря на терапию, мальчики ее совершенно не интересовали. «Я целовалась один-единственный раз в своей жизни. Могу сказать, что это отвратительный процесс. Наверняка секс еще хуже», - сказала она в интервью.

По словам Лорен, она захотела стать матерью еще несколько лет назад. Так как занятия любовью сразу отметались, оставалось ЭКО. Но врачи предупредили: забеременеть она сможет только при условии, что воспользуется донорскими яйцеклетками.