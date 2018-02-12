понедельник, 12 февраля 2018 г.
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  • 29-летняя девственница из Канады сумела забеременеть

29-летняя девственница из Канады сумела забеременеть

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

29-летняя жительница Канады по имени Лорен (полное не разглашается) испытывает отвращение даже при мысли о сексе, что сказалось на ее образе жизни. Но женщина решила забеременеть с помощью искусственного оплодотворения, - и у нее получилось.

Никогда не имевшая близости с мужчиной, Лорен забеременела с помощью технологии искусственного оплодотворения. «Канадская девственница» планирует воздерживаться от интима и после того, как ее ребенок появится на свет Medikforum.ru.

Молодая женщина имеет диагноз «гипопитуитаризм» - при данном отклонении не выделяется достаточное количество гормонов, отвечающих за половое влечение. В интервью порталу Vice Лорен призналась, что она созревала гораздо медленнее сверстниц и с детства принимала препараты с эстрогеном, которые помогали формироваться ее яйцеклеткам. Но, несмотря на терапию, мальчики ее совершенно не интересовали. «Я целовалась один-единственный раз в своей жизни. Могу сказать, что это отвратительный процесс. Наверняка секс еще хуже», - сказала она в интервью.

По словам Лорен, она захотела стать матерью еще несколько лет назад. Так как занятия любовью сразу отметались, оставалось ЭКО. Но врачи предупредили: забеременеть она сможет только при условии, что воспользуется донорскими яйцеклетками.

Лорен пришлось смириться с тем, что фактически она вынашивает биологически чужого ей ребенка, зачатого с использованием биоматериалов доноров. Она не сразу смогла забеременеть, но после нескольких попыток врачи сообщили канадке, что она скоро станет мамой.

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