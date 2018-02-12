Стало известно, чем спиннеры опасны для самых маленьких

Каждый год в мире продаются миллионы спиннеров, ставших необычайно популярным средством снятия стресса. Особенно популярны эти устройства среди детей, которые могут надолго задержать свое внимание на подобных игрушках, дав взрослым передышку. Однако для самых маленьких спиннеры могут быть опасными, как показывает исследование. В нем среди прочего описываются два случая, во время которых трехлетний мальчик и 4-летняя девочка перенесли тяжелые ожоги пищевода после того, как проглотили крошечные батарейки, на которых работают спиннеры. Другие истории рассказывают об аналогичных повреждениях пищевода, возникающих у детей, которые глотают сломанные частички спиннеров, а также разные детали. Застрявшие в пищеводе посторонние предметы врачи удаляли с помощью экстренной эндоскопии, пишет Medikforum.ru.

Авторы отчета, опубликованного в журнале Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, говорят о том, что родителям самых маленьких детей не следует давать им данные устройства. Речь идет о дошкольниках. Отметим, что маленькие батарейки находятся внутри самых разных девайсов для дома, включая камеры, часы и пульты дистанционного управления. Обычно в детских игрушках батарейки очень хорошо и плотно запечатаны, однако спиннеры изначально не предназначались для самых маленьких детей.