Если ты устала ждать любовь - этот текст для тебя!

Вы когда-нибудь смотрели на кого-то, как он делает что-то обыденное и просто улыбается? Он не знает, что за ним кто-то наблюдает, и это делает его еще более прекрасным — потому что он был самим собой, пишет CLuber.com.ua.

Я люблю так наблюдать за своим парнем, когда он не знает, что я тихонько обожаю его. Но я никогда не думала, что у меня будет такое.

Мне кажется, я провела много лет, страдая от одиночества. Я думала, что была терпеливой и ждала подходящего парня, но я не была такой.

Я постоянно жаловалась, когда у меня никого не было, а когда я с кем-то встречалась, то это был не подходящий человек, или неподходящее время — это не казалось любовью.

Но как только я перестала ждать, как только перестала жить от одного парня до другого, я встретила его. Я была собой и встретила своего подходящего человека.

И вы перестаньте ждать. Потому что он придет в самый неожиданный момент.

В какой-то момент до меня дошло, что мне просто необходимо побыть одной, чтобы научиться справляться с собой, прежде чем кто-то другой захочет это сделать.

И когда я научилась быть просто собой, тогда он и влюбился в меня. Он влюбился в меня как раз в те моменты, когда я не старалась, когда я не знала, что за мной кто-то наблюдает.

Я была одна около двух лет, и уже научилась быть счастливой без никого. И когда появился подходящий мужчина, который не заполнял какую-то пустоту во мне, не давал надежд и обещаний, а с которым просто было хорошо — тогда все и сложилось.

Хороший мужчина, правильный мужчина стоит того, чтобы ждать. Не начинайте отношения с кем-то, просто потому что вам скучно или одиноко. Этот парень никогда не сделает вас самой счастливой, и вы не сможете любить его так, как вы можете.

Если вы не ждете человека, созданного именно для вас, вы останетесь с человеком, созданным для кого-то другого.

И это не смешно.

Когда вы со СВОИМ человеком, вы знаете, что он — ваш. Вы видите это в его глазах, вы чувствуете это в каждом прикосновении. Это прекрасное, трогательное, душевное чувство. Это то, о чем мы все мечтаем. Вы хотите согласиться на посредственные чувства или дождаться настоящих бабочек в животе, которые будут у вас каждый день?

У меня они каждый день. И это потому что я наконец дождалась. Я перестала искать и позволила волшебству случиться.