понедельник, 12 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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Восемь простых советов как одеваться стильно и без затрат

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Вот несколько советов, которые помогут выглядеть красиво с помощью простых трюков. Итак, приступим к волшебству!

1. Один из способов разнообразить образ, это сыграть на контрастности украшений и нарядов. Сочетание черного платья с ослепительно белым ожерельем, или сочетание белого костюма с бусами из агата, пишет Ivona.bigmir.net.

2. В последнее время мода диктует кричащие краски, негармоничные цвета деталей костюма. Но будьте осторожны, не становитесь расплывчатым кричащим пятном.

3. Обязательно ухаживайте за своей одеждой правильно. Учитывайте рекомендации производителей.

4. Можно сэкономить на одежде, но на обуви - никогда. По исследованиям психологов, окружающие смотрят именно на обувь. Поэтому постарайтесь не покупать откровенно дешевой обуви.

5. Не выбрасывайте перчатки, протершиеся на пальчиках. Если обрезать пальцы у перчаток, поэкспериментировать с заклепками, то можно получить стильный рокерский аксессуар. Сочетать его можно с джинсами, футболками или куртками аналогичного стиля.

 6. Эффект многослойности помогает выглядеть по-разному. Начните, например, с топа, затем тонкая блузка, прозрачная кофта или блузка с/без рукавов и дополните пиджаком. Можно повязать платок на шею или использовать длинные бусы.

7. Не используйте все сразу, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность или выразить себя. Например, если вы хотите выглядеть сексуально, не стоит надевать мини-юбку и топ с огромным декольте, это будет выглядеть вульгарно. Используйте что-то одно: или топ или юбку.

8. Запомните, что красивые вещи хорошего качества продаются не только в дорогих магазинах. А хороший вкус может быть не только у законодателей моды. Создайте свой собственный стильный образ, вдохновившись идеями модных стилистов и дизайнеров.

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