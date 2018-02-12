Мать оставила младенца одного в машине вместе с запиской, ставшей вирусной

Мать написала записку и оставила ее поверх розового одеяла, которым был накрыт ребенок и спокойно пошла в магазин. В записке было сказано: «Моя мама делает покупки, позвоните ей, если мне что-нибудь понадобится», пишет Soulpost.ru.

Младенец привлек внимание одной пары людей, которые так и не пошли за покупками, оставшись присмотреть за ребенком. Это произошло в 9:00 утра в жаркую субботу утром, и они беспокоились о том, как ребенок перенесет жару в машине.

Они позвонили матери и потребовали ее возвращения к ребенку, и не сдвинулись с места, пока она не пришла.

А тем временем, пара сфотографировала малыша с запиской, и их пост стал вирусным, вызвав недовольство многих людей. Многие требовали наказания для нерадивой матери.

ФОТО: facebook

Согласно законам страны, родителям или опекунам, которые оставляют детей в возрасте до 14 лет, может быть предъявлено обвинение и штраф в размере до $2000 долларов, но полиция не может принять меры в этом случае, поскольку никто не предоставил ни имя, ни номер телефона, ни описание автомобиля.

Педиатры обеспокоены этим случаем и предупреждают: «У младенца может быстро наступить обезвоживание, кроме того, он становится очень нервным. Помимо этого, есть риск попасть в беду — маленький ребенок не может защитить себя, если потребуется, или обратиться за помощью».