Неон и фитуризм: яркая коллекция от Jeremy Scott

После парижской Недели моды представители фэшн-индустрии (модели, дизайнеры, фотографы и завсегдатаи модных показов) отправились в Нью-Йорк, где стартовала Неделя моды ready-to-wear сезона весна-лето 2018.
Новую коллекцию от Jeremy Scott представили Джиджи Хадид, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс и другие модели, пишет Сплетник.
22-летняя Джиджи в розовом парике, колготках, коротком топе на молнии и серебристом сарафане открыла шоу. Ее коллеги появились на подиуме в не менее красочных и неординарных образах: неоновых цветов париках, ярких колготках и платьях необычных фактур.
Новая коллекция 42-летнего американского модельера получилась, как не сложно заметить, очень яркой и экстраординарной. Среди главных цветов — розовый, зеленый, салатовый, голубой, оранжевый и фиолетовый. Что касается нарядов, то дизайнер сделал акцент на коротких топах, платьях, юбках и ветровках. Отдельного внимания заслуживает обувь, представленная дизайнером в рамках своей коллекции. Разноцветные туфли и яркие мунбуты в этот футуристический лукбук вписались просто прекрасно.