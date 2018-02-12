Неон и фитуризм: яркая коллекция от Jeremy Scott

22-летняя Джиджи в розовом парике, колготках, коротком топе на молнии и серебристом сарафане открыла шоу. Ее коллеги появились на подиуме в не менее красочных и неординарных образах: неоновых цветов париках, ярких колготках и платьях необычных фактур.

Новая коллекция 42-летнего американского модельера получилась, как не сложно заметить, очень яркой и экстраординарной. Среди главных цветов — розовый, зеленый, салатовый, голубой, оранжевый и фиолетовый. Что касается нарядов, то дизайнер сделал акцент на коротких топах, платьях, юбках и ветровках. Отдельного внимания заслуживает обувь, представленная дизайнером в рамках своей коллекции. Разноцветные туфли и яркие мунбуты в этот футуристический лукбук вписались просто прекрасно.