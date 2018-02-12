Неделя моды в Нью-Йорке: агрессивно-сексуальная коллекция Тома Форда

Дочери Синди Кроуфорд удалось затмить всех остальных моделей на подиуме и даже отвлечь внимание от звездных гостей. А их в первом ряду было немало: оценить новую коллекцию осень-зима 2018 пришли Рози Хантингтон-Уайтли, Хейли Болдуин, Зейн Малик, Нина Агдал, Систин Сталлоне, Элизабет Бэнкс, Джина Гершон, любимая актриса Форда Джулианна Мур и многие-многие другие знаменитости, пишет Сплитник.

Что касается коллекции Tom Ford, то она получилась агрессивно-сексуальной, но при этом не вызывающей: доминантой стал леопардовый принт во всех его вариациях. Лосины, колготки, платья, шубы, пальто, пиджаки — этот рисунок в самых разных оттенках присутствует в каждой второй вещи.