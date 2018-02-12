Фото: Ирина Шейк вышла на подиум в компании робота

Над головой Ирины светилась огромная летающая тарелка, прикрепленная к потолку, а за музыкальное сопровождение дефиле отвечала рэп-группа Migos. Возлюбленная Брэдли Купера была похожа на звезду фильма о супергероях. А в финале шоу место трансформера рядом с ней занял Филипп Плейн, передает Сплетник.