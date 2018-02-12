Фото: Ирина Шейк вышла на подиум в компании робота
12 февраля 2018 г., 19:42
На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Филиппа Плейна. Главной звездой своего шоу дизайнер выбрал 32-летнюю Ирину Шейк. Ее появление на подиуме было очень эффектным: российская супермодель в черном обтягивающем комбинезоне шла по заснеженному подиуму в сопровождении гигантского робота.
Над головой Ирины светилась огромная летающая тарелка, прикрепленная к потолку, а за музыкальное сопровождение дефиле отвечала рэп-группа Migos. Возлюбленная Брэдли Купера была похожа на звезду фильма о супергероях. А в финале шоу место трансформера рядом с ней занял Филипп Плейн, передает Сплетник.