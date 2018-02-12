понедельник, 12 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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  • Фото: Ирина Шейк вышла на подиум в компании робота

Фото: Ирина Шейк вышла на подиум в компании робота

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ФОТО: Jonas Gustavsson/Jonas Gustavsson/Sipa USA

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Филиппа Плейна. Главной звездой своего шоу дизайнер выбрал 32-летнюю Ирину Шейк. Ее появление на подиуме было очень эффектным: российская супермодель в черном обтягивающем комбинезоне шла по заснеженному подиуму в сопровождении гигантского робота.

Над головой Ирины светилась огромная летающая тарелка, прикрепленная к потолку, а за музыкальное сопровождение дефиле отвечала рэп-группа Migos. Возлюбленная Брэдли Купера была похожа на звезду фильма о супергероях. А в финале шоу место трансформера рядом с ней занял Филипп Плейн, передает Сплетник.

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures/GOL/Capital Pictures

Ирина Шейк под руку с роботом на шоу Philipp Plein в Нью-Йорке  

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures/GOL/Capital Pictures

Ирина Шейк и Филипп Плейн

ФОТО: Jonas Gustavsson/Jonas Gustavsson/Sipa USA

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