Это страшно! Голодавшая поневоле девушка показала себя при весе 16 килограммов

По словам женщины, 10 лет назад ее опекуном был дедушка. Он запрещал ей есть, а если ловил с едой, то бил по животу, заставлял выплевывать пищу или доводил до рвоты, пишет Rus.tvnet.lv.

В результате она достигла крайней степени истощения и попала в больницу. Специалисты говорили, что ее спасли за 10 минут до гибели.

В подтверждение своих слов японка опубликовала в Twitter селфи, сделанные, когда она весила 16,8 килограмма, а также свои фотографии после госпитализации, на которых видны следы побоев.

Она утверждает, что вовремя получила помощь, выздоровела и теперь имеет нормальный вес. Вес в 16,8 килограмма считается нормальным для пятилетнего ребенка. К шести годам большинство девочек весят не менее 18 килограммов.