Это страшно! Голодавшая поневоле девушка показала себя при весе 16 килограммов

Японка рассказала в Twitter о родственнике, который морил ее голодом, пока она не похудела примерно до 16 килограммов. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам женщины, 10 лет назад ее опекуном был дедушка. Он запрещал ей есть, а если ловил с едой, то бил по животу, заставлял выплевывать пищу или доводил до рвоты, пишет Rus.tvnet.lv.
В результате она достигла крайней степени истощения и попала в больницу. Специалисты говорили, что ее спасли за 10 минут до гибели.
В подтверждение своих слов японка опубликовала в Twitter селфи, сделанные, когда она весила 16,8 килограмма, а также свои фотографии после госпитализации, на которых видны следы побоев.
Она утверждает, что вовремя получила помощь, выздоровела и теперь имеет нормальный вес. Вес в 16,8 килограмма считается нормальным для пятилетнего ребенка. К шести годам большинство девочек весят не менее 18 килограммов.
Средний вес здоровой шестнадцатилетней девушки составляет 47 килограммов.
あれから10年近く経ちました。— 淡々と白菜 (@______410) January 27, 2018
祖父から食事を許さない、黙って食べたら吐くまで腹蹴りされ体重が16kgまで落ちました。
虐待を受けている人、これとは少し違うけど摂食障害の人、
手遅れになる前に助けを求めてください。
私は発見があと10分遅ければ死んでいたと言われました。#児童虐待#摂食障害 pic.twitter.com/VMTexoUFKd
16kgになる少し前のものですが... pic.twitter.com/B8ftPV9CsJ— 淡々と白菜 (@______410) February 9, 2018