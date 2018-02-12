понедельник, 12 февраля 2018 г.
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  • Это страшно! Голодавшая поневоле девушка показала себя при весе 16 килограммов

Это страшно! Голодавшая поневоле девушка показала себя при весе 16 килограммов

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Японка рассказала в Twitter о родственнике, который морил ее голодом, пока она не похудела примерно до 16 килограммов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам женщины, 10 лет назад ее опекуном был дедушка. Он запрещал ей есть, а если ловил с едой, то бил по животу, заставлял выплевывать пищу или доводил до рвоты, пишет Rus.tvnet.lv.

В результате она достигла крайней степени истощения и попала в больницу. Специалисты говорили, что ее спасли за 10 минут до гибели.

В подтверждение своих слов японка опубликовала в Twitter селфи, сделанные, когда она весила 16,8 килограмма, а также свои фотографии после госпитализации, на которых видны следы побоев.

Она утверждает, что вовремя получила помощь, выздоровела и теперь имеет нормальный вес. Вес в 16,8 килограмма считается нормальным для пятилетнего ребенка. К шести годам большинство девочек весят не менее 18 килограммов.

Средний вес здоровой шестнадцатилетней девушки составляет 47 килограммов.

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