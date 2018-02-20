среда, 21 февраля 2018 г.
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Сколько стоит детский праздничный стол? Сравнение цен в местных магазинах

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ФОТО: limon.ee

В преддверии праздников 23 или 24 февраля, а также не за горами и 8 Марта, мы решили узнать, сколько же стоит праздничный стол, но не обычный, а детский.

Так, редакция портала Krasotka.ee составила список продуктов на праздник для четырех-шести детей в возрасте 5-7 лет.

Детская корзина в Maxima

ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

За основу мы взяли: торт «Медовик», две упаковки конфет, 2л сока, сосиски, замороженный картофель фри, картофельный салат, мандарины и чипсы.

Детская корзина в Prisma

ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

Все цены и продукцию вы можете сравнить в таблице ниже.

  Rimi       Prisma   Maxima  Selver

Торт "Медовик", 1кг

 6,59€ 6,49€ 6,33€ 7,72€

Конфеты Kaseke, Kalev, 2 пачки

 1,30€*2  1,19€*2  1,30€*2 1,39€*2 

Ягодный сок Põltsamaa, 2л

 1,09€*2 1,09€*2 1,05€*2 1,10€*2

Деткие сосики Rakvere, 2 пачки

 1,23€*2 1,29€*2 1,23€*2 1,49€*2

Замороженный картофель-фри Premia, 750гр

 1,99€ 1,72€ 1,19€ 1,89€

Салат Sünnipäeva, 600гр

 2,73€ 4,38€ 2,70€ 3,42€

Мандарины, 1кг

 2,19€ 2,19€ 1,69€ 1,99€

Чипсы Lays с луком и сметаной, Mega pack

 1,19€ 2,09€ 1,89€ 1,99€

                                           Итого:

 21,93€ 24,01€ 20,96€ 24,97

*цены указаны по состоянию на 12 февраля

Детская корзина в Rimi

ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

Самый выгодный детский стол можно накрыть за 20,96€ в Maxima, а самый дорогой – за 24,97 в Selver. Цены на данные продукты мало отличаются, однако стоит отметить, что в Selver наиболее дорогие торты, а в Prisma – салаты. 

Детская корзина в Selver

ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

А сколько вы тратите денег на детский стол в праздник?

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