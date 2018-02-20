Сколько стоит детский праздничный стол? Сравнение цен в местных магазинах

В преддверии праздников 23 или 24 февраля, а также не за горами и 8 Марта, мы решили узнать, сколько же стоит праздничный стол, но не обычный, а детский.
Так, редакция портала Krasotka.ee составила список продуктов на праздник для четырех-шести детей в возрасте 5-7 лет.
За основу мы взяли: торт «Медовик», две упаковки конфет, 2л сока, сосиски, замороженный картофель фри, картофельный салат, мандарины и чипсы.
Все цены и продукцию вы можете сравнить в таблице ниже.
|Rimi
|Prisma
|Maxima
|Selver
Торт "Медовик", 1кг
|6,59€
|6,49€
|6,33€
|7,72€
Конфеты Kaseke, Kalev, 2 пачки
|1,30€*2
|1,19€*2
|1,30€*2
|1,39€*2
Ягодный сок Põltsamaa, 2л
|1,09€*2
|1,09€*2
|1,05€*2
|1,10€*2
Деткие сосики Rakvere, 2 пачки
|1,23€*2
|1,29€*2
|1,23€*2
|1,49€*2
Замороженный картофель-фри Premia, 750гр
|1,99€
|1,72€
|1,19€
|1,89€
Салат Sünnipäeva, 600гр
|2,73€
|4,38€
|2,70€
|3,42€
Мандарины, 1кг
|2,19€
|2,19€
|1,69€
|1,99€
Чипсы Lays с луком и сметаной, Mega pack
|1,19€
|2,09€
|1,89€
|1,99€
Итого:
|21,93€
|24,01€
|20,96€
|24,97
*цены указаны по состоянию на 12 февраля
Самый выгодный детский стол можно накрыть за 20,96€ в Maxima, а самый дорогой – за 24,97 в Selver. Цены на данные продукты мало отличаются, однако стоит отметить, что в Selver наиболее дорогие торты, а в Prisma – салаты.
А сколько вы тратите денег на детский стол в праздник?