Сколько стоит детский праздничный стол? Сравнение цен в местных магазинах

Так, редакция портала Krasotka.ee составила список продуктов на праздник для четырех-шести детей в возрасте 5-7 лет.

Детская корзина в Maxima ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

За основу мы взяли: торт «Медовик», две упаковки конфет, 2л сока, сосиски, замороженный картофель фри, картофельный салат, мандарины и чипсы.

Детская корзина в Prisma ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

Все цены и продукцию вы можете сравнить в таблице ниже.

Rimi Prisma Maxima Selver Торт "Медовик", 1кг 6,59€ 6,49€ 6,33€ 7,72€ Конфеты Kaseke, Kalev, 2 пачки 1,30€*2 1,19€*2 1,30€*2 1,39€*2 Ягодный сок Põltsamaa, 2л 1,09€*2 1,09€*2 1,05€*2 1,10€*2 Деткие сосики Rakvere, 2 пачки 1,23€*2 1,29€*2 1,23€*2 1,49€*2 Замороженный картофель-фри Premia, 750гр 1,99€ 1,72€ 1,19€ 1,89€ Салат Sünnipäeva, 600гр 2,73€ 4,38€ 2,70€ 3,42€ Мандарины, 1кг 2,19€ 2,19€ 1,69€ 1,99€ Чипсы Lays с луком и сметаной, Mega pack 1,19€ 2,09€ 1,89€ 1,99€ Итого: 21,93€ 24,01€ 20,96€ 24,97

*цены указаны по состоянию на 12 февраля

Детская корзина в Rimi ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

Самый выгодный детский стол можно накрыть за 20,96€ в Maxima, а самый дорогой – за 24,97 в Selver. Цены на данные продукты мало отличаются, однако стоит отметить, что в Selver наиболее дорогие торты, а в Prisma – салаты.

Детская корзина в Selver ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics