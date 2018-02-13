Британка сбросила полцентнера из-за «ужасного секса»

Бонни Стейнер (Bonnie Stainer) признается, что сильно набрала вес после родов четыре года назад. «Я никогда не беспокоилась о своем весе и думала, что могу есть все, что хочется. Сначала все шло хорошо, а потом меня раздуло. Я буквально не могла перестать есть», — рассказывает 33-летняя британка, пишет Rus.tvnet.lv.

Вес мешал ей заниматься любимым хобби: ее конь Атос не мог поднять 105-килограммовую женщину. К тому же у нее резко упала самооценка и начались проблемы с сексуальной жизнью, которую она охарактеризовала как «ужасную».