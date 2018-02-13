Пять самых распространенных мифов об антивозрастном уходе

Миф №1. Чем дороже косметика - тем лучше результат. Одно из самых распространенных мифом, ведь многие считают, что самые дорогие продукты имеют лучшие результаты, но это не так. Аптечные марки могут быть очень хорошей и недорогой альтернативой. Посмотрите на ингредиенты антивозрастных средств, которые увлажняют и защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей и ищите их в других продуктах, не ориентируясь на цену, пишет Ivona.bigmir.net.

Миф №2. Диета не предотвращает морщины. Вообще, диета имеет мало общего с морщинами, но плохое питание может стать причиной преждевременного старения кожи. Придерживайтесь правильного питания, в котором сбалансировано количество потребляемых белков, жиров и углеводов, а также не забывайте употреблять богатые антиоксидантами фрукты и овощи.

Миф №3. Солнцезащитный крем нужен только на пляже. Даже ранней весной нужно использовать средства SPF фактором. А уж тем более летом солнцезащитный крем следует использовать каждый день, чтобы блокировать вредные УФ-лучи, которые могут вызвать морщины, изменение пигментации и даже рак кожи.

Миф №4. Крем против морщин и антивозрастной крем - это одной и тоже. Но ведь это вовсе не так. Антивозрастной крем будет действовать в глобальном масштабе на старение кожи в целом. В то время как средство против морщин будет действовать только на морщины - один из многих признаков старения кожи.