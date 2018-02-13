вторник, 13 февраля 2018 г.
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Рецепт: домашние сырки в шоколадной глазури

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ФОТО: Liane Nothaft/Panthermedia/Scanpix

Приготовить сладкие глазированные сырки в домашних условиях довольно просто. Нужно лишь найти подходящие формочки.

Ингредиенты

творог 250 г

сгущенное молоко 100 г

черный шоколад 100 г

сливочное масло 60 г

ванилин  

1. Смешать в жаропрочной миске 100 г нарезанного шоколада и 10 г сливочного масла. Растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Перемешать до получения однородной массы, пишет Ivona.bigmir.net.

2. С помощью кулинарной кисточки смазать 5 силиконовых формочек емкостью 80 мл растопленным шоколадом. Поставить в морозильную камеру на 10 минут.

3. Нанести еще один слой шоколада и вернуть в морозилку на 10-15 минут. 4. Насыпать творог в миску добавить 50 г мягкого сливочного масла, сгущенное молоко и щепотку ванилина. Взбить погружным блендером до получения однородной массы. 5. Наполнить формочки творожной массой, немного не доходя до верха. Аккуратно разровнять творожную начинку ножом или лопаткой. Смазать оставшимся шоколадом (если он затвердел в миске, его нужно будет еще раз подогреть). 6. Поставить сырки в холодильник на несколько часов.

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