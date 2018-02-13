Рецепт: домашние сырки в шоколадной глазури

1. Смешать в жаропрочной миске 100 г нарезанного шоколада и 10 г сливочного масла. Растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Перемешать до получения однородной массы, пишет Ivona.bigmir.net .

3. Нанести еще один слой шоколада и вернуть в морозилку на 10-15 минут. 4. Насыпать творог в миску добавить 50 г мягкого сливочного масла, сгущенное молоко и щепотку ванилина. Взбить погружным блендером до получения однородной массы. 5. Наполнить формочки творожной массой, немного не доходя до верха. Аккуратно разровнять творожную начинку ножом или лопаткой. Смазать оставшимся шоколадом (если он затвердел в миске, его нужно будет еще раз подогреть). 6. Поставить сырки в холодильник на несколько часов.