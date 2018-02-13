Женские привычки, которые раздражают большинство мужчин

1. Мы говорим намеками

Девушки очень часто намекают на что-либо своему избраннику, а потом обижаются, что он их не понял. Помните, что мужчины мыслят проще и во всем ценят конкретику. Не удивляйтесь, если возлюбленный не уловил ваших завуалированных и прозрачных намеков. Если вы хотите получить на какой-нибудь праздник конкретный подарок, лучше скажите ему об этом прямо. За это ваш партнер только будет вам благодарен, ведь ему не нужно будет ломать голову, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Мы собираемся часами

Многие девушки после слов “я уже почти готова” могут еще два часа провести у зеркала. Подобное поведение — загадка для большинства мужчин. Они не понимают, что можно так долго делать в ванной. И, если вы постоянно будете опаздывать на встречи со своим возлюбленным из-за желания выглядеть сногсшибательно, ничего, кроме раздражения, у него это не вызовет. И уж точно не ждите, что он оценит сложную прическу, которая стала причиной вашего опоздания на полчаса.

3. Мы едим из его тарелки

Обычно мы не видим ничего зазорного в том, чтобы стащить из тарелки своего избранника картошку фри или кусочек баранины. Просто все это так вкусно пахнет и аппетитно выглядит! Но ведь у нас была возможность заказать те же блюда, почему же мы ограничились легким салатом? Эта одна из тех вещей, которую мужчинам никогда не постичь. Чем покушаться на его еду, лучше закажите себе то же самое.

4. Мы наводим порядок в его вещах

У всех нас иногда возникает желание порадовать своего любимого и убрать тот хаос, который царит в его ящичках и полочках. Однако представление о порядке у женщин и мужчин разное. Для последних важно, чтобы они могли без труда найти в этом бардаке нужную вещь, поэтому уборка чаще всего у них вызывает только раздражение. К тому же, мужчина может расценить ее как посягательство на его территорию.

5. Мы носим неудобную одежду и обувь

Конечно, мужчинам нравятся ухоженные и опрятные девушки. Но они искренне недоумевают, зачем выходить из дома в одежде или обуви, которая сковывает движения и доставляет одни неудобства. Больше всего мужчин раздражает, когда наряд избранницы вмешивается в их планы на вечер. Кому понравится тащить на себе свою возлюбленную, как раненого бойца, вместо неторопливой прогулки по парку?