Известный итальянский бренд откроет магазин собственных подделок

Подделки под брендом Deisel продаются официально. По словам предпринимателя, эта инициатива призвана помочь людям «расслабиться в том, что касается модных условностей». «Фейки всегда делали аутсайдеры, — сказал Ренцо Россо. — Но я уважаю людей, которые признают собственное несовершенство, и тем более тех, кто не стесняется носить то, что им хочется», пишет Lenta.ru.