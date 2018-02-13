вторник, 13 февраля 2018 г.
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  • Известный итальянский бренд откроет магазин собственных подделок

Известный итальянский бренд откроет магазин собственных подделок

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Показ Diesel

ФОТО: AFP/Scanpix

Основатель итальянской компании-производителя модной одежды, обуви и аксессуаров Diesel Ренцо Россо откроет магазин по продаже подделок своей продукции, сообщает Dazed.

Подделки под брендом Deisel продаются официально. По словам предпринимателя, эта инициатива призвана помочь людям «расслабиться в том, что касается модных условностей». «Фейки всегда делали аутсайдеры, — сказал Ренцо Россо. — Но я уважаю людей, которые признают собственное несовершенство, и тем более тех, кто не стесняется носить то, что им хочется», пишет Lenta.ru.

Продажа поддельных вещей с лейблом Deisel начнется 13 февраля, но они уже рекламируются в Instagram бренда.

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