Шесть типов подруг, с которыми лучше перестать общаться

Крайне важно окружать себя теми, кто будет наполнять нашу жизнь только положительными эмоциями и яркими воспоминаниями. Вероятно, на пути каждого из нас встречались люди, которых мы попросту переросли, пишет Fabiosa.com/ru.

Начало нового года — прекрасный повод очистить свое окружение от личностей, отравляющих ваше существование. Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть 6 типов подруг, с которыми лучше прекратить всякое общение.

1. Та, которая срывает планы

Она может позвонить вам за 10 минут до назначенной встречи и сказать, что только собирается выходить из дома. Такая подруга способна сорвать даже то мероприятие, к которому вы готовились полгода — например, поход на концерт любимого исполнителя. Разумеется, в жизни каждого из нас время от времени случаются форс-мажорные обстоятельства, но диктовать близким свои условия — совершенно другое дело. Постарайтесь проводить свободное время с теми друзьями, которые относятся к вам с уважением.

2. Та, с которой вы утратили близость

Данное обстоятельство обычно оказывается принять сложнее всего. Все мы со временем меняемся, поэтому нет ничего удивительного в том, что вы попытались восстановить общение со старой школьной подругой, с которой не виделись несколько лет, но потерпели фиаско. Нужно принять тот факт, что далеко не каждый человек на протяжении всей вашей жизни будет играть в ней важную роль.

3. Та, которая не умеет радоваться за вас

Вы получили повышение на работе или встретили мужчину своей мечты, а подруга не разделяет вашей радости? Причина подобного поведения может крыться в банальной зависти или неуверенности в себе. Вместо того, чтобы отпраздновать ваши достижения вместе с вами, такие люди предпочитают игнорировать успех близких.

4. Та, которая стремится вас превзойти

Когда успех подруги мотивирует вас на собственные свершения — это совершенно нормально. Однако соперничество и конкуренция не должны быть основой отношений. Такая дружба обречена. Согласитесь, гораздо приятнее общаться с теми людьми, которые не пытаются самоутвердиться за ваш счет и желают вам только лучшего.

5. Та, которая во всем видит негатив

Подобные личности совершенно не умеют радоваться чему-либо, даже своим успехам. О чем бы ни шла речь, они во всем отыщут отрицательные стороны. В данном случае причина кроется не в эгоизме или зависти — чаще всего такие люди воспринимают весь окружающий мир как бездну негатива, в котором нет места радости. Не стоит позволять им оказывать влияние на ваше собственное мировоззрение.

6. Та, которая отпускает сомнительные комплименты

Такие люди формулируют свои мысли так, что вы можете сразу и не понять, комплимент это или оскорбление. Например: “Хотела бы я поменяться с тобой местами — ты свободна от обязанностей и ответственности”. Обычно все комплименты данного типа подруг начинаются со слов восхищения, а заканчиваются колкостью. Пассивные агрессоры — не те люди, которыми стоит себя окружать.