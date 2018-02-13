Причины менструальных болей и как их облегчить

Первый день менструального цикла, в который начинается периодическое кровотечение, для многих женщин ассоциируется с выраженным дискомфортом, вызванным тем, что именно в это время уровень продуцируемых яичниками гормонов опускается до критически низких значений. Это стимулирует процесс отторжения внутренней оболочки матки.
Кровотечение возникает ввиду необходимости очистки полости этого органа от ненужных тканей, неоплодотворенной яйцеклетки и относительно небольшого количества крови. Этот процесс сопровождается повышенной выработкой простогландинов, стимулирующих маточные сокращения и способствующих открытию ее шейки. Повышение их концентрации также раздражает болевые рецепторы репродуктивной системы, с чем и связаны ощущение дискомфорта и боль внизу живота, пишет Fabiosa.com/ru.
1. Причины общего недомогания
Стоит отметить, что простагландины (вещества, которые вырабатываются в матке для усиления ее же сокращений) воздействуют не только на матку, но и на весь организм женщины, в частности, способствуют сужению сосудов. Этим объясняется общее недомогание, которое могут испытывать прекрасные дамы: головные боли, головокружение, слабость.
Наиболее эффективными способами справиться с неприятными ощущениями считаются:
специальные упражнения (пешие прогулки);
особая диета (убрать из рациона кофеинсодержащие продукты, алкоголь, жареное; включить петрушку, анис, чай с имбирем, ягоды; есть маленькими порциями; не курить);
ароматерапия (с эфирными маслами шалфея, иланг-иланга, лаванды, ромашки, аниса);
акупунктура в исполнении опытного специалиста;
медицинские препараты (противовоспалительные и антигистаминные препараты, спазмолитики).
Одновременно с этим стоит ограничить потребление продуктов, способствующих возникновению спазмов в сосудах:
кофе;
черного шоколада;
мясных бульонов.
2. Признаки необходимости визита к доктору
Чем менее активный образ жизни привыкла вести женщина, тем более неприятными могут быть проявления дискомфорта. Однако чрезмерно сильные боли в ряде случаев также свидетельствуют о необходимости посещения гинеколога.
К наиболее распространенным патологическим процессам можно отнести:
эндометриоз (хроническое гинекологическое заболевание);
дисменорею (нарушения менструального цикла);
воспаления различного характера и происхождения;
наличие спаек в области брюшной полости.
Своевременное обнаружение проблемы повышает шансы найти оптимальное решение для ее устранения. Поэтому, если дискомфорт становится или кажется невыносимым, не откладывайте визит к врачу в долгий ящик. В особенности стоит быть осторожными, если спазмы принимают характер судорожных сокращений.
Наверное, самый эффективный способ уменьшить болевые ощущения – отвлечься от них. Умеренная физическая активность (например, занятия йогой), здоровый образ жизни и позитивный настрой – лучшие помощники каждой женщины, благодаря которым период менструации может стать менее дискомфортным.