Причины менструальных болей и как их облегчить

Кровотечение возникает ввиду необходимости очистки полости этого органа от ненужных тканей, неоплодотворенной яйцеклетки и относительно небольшого количества крови. Этот процесс сопровождается повышенной выработкой простогландинов, стимулирующих маточные сокращения и способствующих открытию ее шейки. Повышение их концентрации также раздражает болевые рецепторы репродуктивной системы, с чем и связаны ощущение дискомфорта и боль внизу живота, пишет Fabiosa.com/ru.

1. Причины общего недомогания

Стоит отметить, что простагландины (вещества, которые вырабатываются в матке для усиления ее же сокращений) воздействуют не только на матку, но и на весь организм женщины, в частности, способствуют сужению сосудов. Этим объясняется общее недомогание, которое могут испытывать прекрасные дамы: головные боли, головокружение, слабость.

Наиболее эффективными способами справиться с неприятными ощущениями считаются:

специальные упражнения (пешие прогулки);

особая диета (убрать из рациона кофеинсодержащие продукты, алкоголь, жареное; включить петрушку, анис, чай с имбирем, ягоды; есть маленькими порциями; не курить);

ароматерапия (с эфирными маслами шалфея, иланг-иланга, лаванды, ромашки, аниса);

акупунктура в исполнении опытного специалиста;

медицинские препараты (противовоспалительные и антигистаминные препараты, спазмолитики).

Одновременно с этим стоит ограничить потребление продуктов, способствующих возникновению спазмов в сосудах:

кофе;

черного шоколада;

мясных бульонов.

2. Признаки необходимости визита к доктору

Чем менее активный образ жизни привыкла вести женщина, тем более неприятными могут быть проявления дискомфорта. Однако чрезмерно сильные боли в ряде случаев также свидетельствуют о необходимости посещения гинеколога.

К наиболее распространенным патологическим процессам можно отнести:

эндометриоз (хроническое гинекологическое заболевание);

дисменорею (нарушения менструального цикла);

воспаления различного характера и происхождения;

наличие спаек в области брюшной полости.

Своевременное обнаружение проблемы повышает шансы найти оптимальное решение для ее устранения. Поэтому, если дискомфорт становится или кажется невыносимым, не откладывайте визит к врачу в долгий ящик. В особенности стоит быть осторожными, если спазмы принимают характер судорожных сокращений.