суббота, 17 февраля 2018 г.
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  • Cемь секретов приготовления отменных блинчиков

Cемь секретов приготовления отменных блинчиков

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Блины с бананами.

ФОТО: ivona.bigmir.net

Уже началась неделя масленицы. Праздник поедания блинов и набор лишнего веса. Но не стоит отчаиваться ведь такой праздник лишь раз в году.

И в это время стоит себя немного побаловать, а может быть и много. Все зависит от вашего аппетита и чувство сытости, пише Leafclover.club.

Предоставляем вам сборник отменных рецептов блинчиков от которых сразу текут слюни. А для еще большего вкуса советуем вам использовать сгущенку, варенье или сметану. Все самое вкусное и полезное только для вас.

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