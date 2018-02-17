Cемь секретов приготовления отменных блинчиков
17 февраля 2018 г., 11:33
Уже началась неделя масленицы. Праздник поедания блинов и набор лишнего веса. Но не стоит отчаиваться ведь такой праздник лишь раз в году.
И в это время стоит себя немного побаловать, а может быть и много. Все зависит от вашего аппетита и чувство сытости, пише Leafclover.club.
Предоставляем вам сборник отменных рецептов блинчиков от которых сразу текут слюни. А для еще большего вкуса советуем вам использовать сгущенку, варенье или сметану. Все самое вкусное и полезное только для вас.