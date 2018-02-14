Девочка родилась на 17 дней позже брата-близнеца

Врачам удалось затормозить преждевременные роды и тем самым дать крошечной Лекси Брайант шанс на выживание.
35-летняя Джемма Брайант должна была родить своих близнецов, сына и дочь, в мае 2018 года. Но на сроке 20 недель у нее внезапно отошли воды. Женщину срочно доставили в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, спустя восемь дней, в Рождественский сочельник Джемма родила одного из близнецов, мальчика. Коби Натаниэл не выжил, так как его легкие не успели достаточно развиться, пишет Deti.mail.ru.
«Это просто потрясающе, как в мгновение ока может измениться вся ваша жизнь. Врачи сказали нам с мужем Джеймсом, чтобы мы готовились к худшему – скорее всего, мы потеряем обоих детей, надежды почти нет», – рассказала Джемма в интервью The Daily Mail.
По прогнозам медиков, второй ребенок, девочка, должна была последовать за братом в течение следующих трех дней. Джемма все это время неподвижно лежала, а врачи делали все возможное, чтобы приостановить роды, и им это удалось. Вопреки прогнозам, малышка Лекси продержалась в матке еще 17 дней, что повысило ее шансы на выживание. Она родилась 10 января на сроке 23 недели с весом всего 538 граммов.
«Когда я ее увидела, я разрыдалась, настолько крошечной она была», – вспоминает Джемма. Лекси тут же отправили в отделение выхаживания недоношенных. Прошло 20 дней, прежде чем родители впервые смогли взять ее на руки. Лекси оказалась настоящим борцом, и врачи дают ей хорошие прогнозы на жизнь. Если все пойдет по плану, девочку выпишут домой в мае, в день, когда они с братом должны были бы появиться на свет.