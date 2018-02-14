Девочка родилась на 17 дней позже брата-близнеца

35-летняя Джемма Брайант должна была родить своих близнецов, сына и дочь, в мае 2018 года. Но на сроке 20 недель у нее внезапно отошли воды. Женщину срочно доставили в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, спустя восемь дней, в Рождественский сочельник Джемма родила одного из близнецов, мальчика. Коби Натаниэл не выжил, так как его легкие не успели достаточно развиться, пишет Deti.mail.ru.

«Это просто потрясающе, как в мгновение ока может измениться вся ваша жизнь. Врачи сказали нам с мужем Джеймсом, чтобы мы готовились к худшему – скорее всего, мы потеряем обоих детей, надежды почти нет», – рассказала Джемма в интервью The Daily Mail.

По прогнозам медиков, второй ребенок, девочка, должна была последовать за братом в течение следующих трех дней. Джемма все это время неподвижно лежала, а врачи делали все возможное, чтобы приостановить роды, и им это удалось. Вопреки прогнозам, малышка Лекси продержалась в матке еще 17 дней, что повысило ее шансы на выживание. Она родилась 10 января на сроке 23 недели с весом всего 538 граммов.