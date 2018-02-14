среда, 14 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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  • Десять коротких историй от пользователей про самый ужасный День святого Валентина

Десять коротких историй от пользователей про самый ужасный День святого Валентина

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ФОТО: Scanpix

BuzzFeed попросил подписчиков рассказать им о самом ужасном Дне святого Валентина, который им когда-то пришлось пережить.

«Он обернул забытую мною вещь в его доме в праздничную упаковку и преподнес как подарок», пишет Life.ru.

«После года отношений он решил устроить мне сюрприз — и пришел на романтическое свидание с родителями. С тех пор все сошло на нет...»

«Он подарил мне черно-белые розы, многие из которых уже завяли. Он сказал, что так видит наши эмо-отношения. После этого я выбросила все черно-белое из дома».

«Мы ужинали при свечах. Она наклонилась, чтобы поцеловать, и ее волосы зажглись от свечи. Она с ужасом смахнула прядь, и горящий клок волос прожег мне мою любимую рубашку. После она обвинила меня в том, что я испортил ей прическу. Мы расстались...»

«Мы опаздывали на дегустацию вин, потому что он решил взять с собой свою разведенную одинокую мать. Через час я позвонила узнать, где она. В трубку я услышала дикое "Я приеду, когда приеду. Дай ему наконец, и замолчите оба!"»

«Это было наше первое свидание. В ресторане он увидел знакомого и бросился из-за стола в уборную. Его не было 45 мин. Я зашла в мужскую комнату отдыха и нашла обоих нюхающими кокаин».

«Мы учились в разных школах, поэтому в этот день договорились присылать друг другу письма и сладкое с признаниями по почте. 12 февраля он бросил меня и ушел к другой. А посланные письма с клятвами в любви так и приходили 14-го числа....»

«Он добивался свидания со мной несколько месяцев. Мне было нечего делать 14 февраля, и я решила согласиться. Он отвез меня в Subway, оплатил только свой сэндвич и через 15 минут высадил меня у общежития. Больше на свидания с ним я не ходила».

«Я была безумно влюблена. На свидании он показывал мне созвездия через телескоп, вечер продолжился в моей спальне. Мы разделись, он лег ко мне в кровать и сказал, что мы расстаемся... Просто он уважал меня и считал, что я заслужила этот праздник».

«Он не знал, что у меня аллергия на арахис. И не знал, что в упаковке. Во время поедания конфет я стала задыхаться. Благо, он быстро доставил меня в больницу, где мне сделали укол».

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