среда, 14 февраля 2018 г.
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Морковный сок может быть очень опасен

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Морковный смузи

ФОТО: Scanpix

Диетологи заявили о том, что регулярное употребление морковного сока, называемого за свою насыщенность витаминами «эликсиром молодости», позволяет похудеть. Дело в том, что сок моркови снижает аппетит.

Привычка пить морковный сок способствует продлению молодости организма, пишет журнал Cosmopolitan. В то же время существует целый ряд оговорок о его употреблении, и пренебрежение ими может привести к очень серьезными проблемам со здоровьем, передает Rus.tvnet.lv.

Морковный сок важно пить свежевыжатым, а не готовить про запас, иначе витамины в нем быстро «погибнут». Употребляют такой сок с добавлением сливок, способствующих усвоению полезных веществ из моркови, за полчаса до еды. Важно не злоупотреблять количеством, не потреблять более 600 мл в день, а также не выпивать большой объем сока за раз.

«Неправильное питье морковного сока может стать причиной упадка сил, болей, пожелтения кожи, расстройства ЖКТ, кожного зуда, выпадения волос. В тяжелых случаях способно привести к поражению печени, поджелудочной железы», - предостерегли ученые.

Необходимо помнить, что содержащийся в моркови каротин несовместим с алкоголем, - не закусывайте спиртное салатом с морковкой. Сочетание каротина с составляющими алкогольных напитков может привести к воспалению печени.

Сырая морковь, отметили эксперты, противопоказана людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалением в толстом кишечнике, энтероколитом.

Кроме того, не нужно использовать для готовки и употребления большие корнеплоды. Чем морковь крупнее, тем больше вероятности, что в ней скопилось много нитратов.

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