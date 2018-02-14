Вот как каждый знак Зодиака желает отпраздновать День Cвятого Валентина

Девы любят поглощать новую информацию и осмыслять мир в целом. Вы можете выбрать ей в подарок книгу о том, что ее интересует больше всего или даже книжный шкаф для ее коллекции книг.

Она также с благодарностью примет кухонную утварь, все, что помогает ей упорядочить свой быт, увеличить продуктивность и сохранить рабочее пространство.

Хотя Дева может казаться слишком прямолинейной и чувствительной, когда она чувствует себя комфортно и уверенно с партнером, она — самая отважная, авантюрная и непредвзятая в сексе. Чем больше она доверяет своему партнеру, тем быстрее она раскрепощается эмоционально, умственно и физически.

Весы

Вы — прирожденные романтики, влюбленные в любовь. Однако, чтобы удержать любовь, их отношения должны быть сбалансированными и гармоничными.

Весы могут быть поверхностными, поскольку ориентированы на внешний лоск, изысканность и красоту. Поэтому им стоит подарить то, что улучшает их внешний вид. Они также впечатлены искусством и культурой, поэтому изумительная картина или впечатляющая поездка за город, порадуют их сердце и глаза.

Весы обычно предпочитают, чтобы решение, как провести вечер, выбирал партнер, поскольку они не любят принимать решения, так как не могут определиться.

Весы оценят старания своего партнера, который решил порадовать их вечером, основанном на их интересах.

У Весов большой интерес к музыке, поэтому они будут довольны компакт-дисками или подарочной картой на покупку пластинок или билетов на концерт любимой группы.

Скорпион

Скорпион эмоционально напряжен и может скрывать свои чувства. Он — самый таинственный знак и наименее склонен открываться окружающим и близким людям, что может создавать проблемы в личных отношениях.

Несмотря на то, что он сдержан в признаниях в любви, когда он по-настоящему влюбляется, то любит всем сердцем. Это приводит к интенсивности и давлению в отношениях, которые могут напугать осторожных и свободолюбивых особ.

Скорпион – сильный, тихий и интроспективный, поэтому, вместо того, чтобы на словах объяснить свои чувства, он прибегнет к помощи электронного письма или записки, чтобы точно передать свои эмоции.

Скорпион любит держать все под контролем и может проявлять смелость и силу, когда точно знает, чего хочет, и как это заполучить. В День святого Валентина он, вероятнее всего, сам решит, как и где провести вечер, и, если он преодолеет страх выразить свои эмоции, вас, вероятно, ожидает незабываемая романтическая ночь.

При планировании свидания, он склонен выбирать тихое и уютное место, без шумной толпы или даже подальше от нее. Ужин при свечах в небольшом изысканном ресторане или ночевка в небольшом загородном коттедже – идеальное времяпрепровождения для Скорпиона.