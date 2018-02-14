Вот как каждый знак Зодиака желает отпраздновать День Cвятого Валентина

В День святого Валентина многие из нас задаются вопросом, как отпраздновать это событие и какой подарок предложить тем, кого мы любим. Обратившись к астрологии, мы получаем возможность взглянуть на наших избранников с другой стороны и выбрать подарок и времяпрепровождение, которые соответствуют их характеру и предпочтениям, без необходимости напрямую спрашивать, чего они хотят.
Итак, вот чем хочет заняться и что желает получить каждый из знаков Зодиака на День святого Валентина:
Овен
Овен — наименее организованный знак Зодиака, поэтому, для него будет важно, скорее, не то, что делать на День святого Валентина, а как отдохнуть от своего суматошного графика и отбросить планы. То же самое касается и покупки подарков; он, вероятно, 100 раз думал о том, что вас подарить, но так и не предпринял шаги к покупке подарка, пишет Soulpost.ru.
К счастью, Овен спонтанен, поэтому он, скорее всего, устроит страстную, зажигательную ночь любви и найдет прекрасный подарок в последнюю минуту.
Овен — авантюрный, энергичный, восторженный и страстный знак Зодиака, он желает видеть рядом партнера, который не будет отставать от него — как в спальне, так и за ее пределами.
Посетить новый город на выходных или или приготовить вкусную еду на костре, посреди леса, — надежный способ завоевать сердце Овна.
Овен любит получать подтверждение любви к себе, поэтому в День святого Валентина он оценит любой романтический знак, который показывает, как он дорог вам.
Овен — наименее материалистический знак, но не откажется от оригинального, возможно, самодельного, подарка. Поскольку в нем кипят страсти, пикантный подарок в спальне также удивит и порадует его.
Овен порадуется билетам на концерт, спортивное событие, квест, гонкам на картингах, скалолазанию, любому экстремальному виду спорта.
Телец
Тельцом управляет планета любви Венера, подчеркивая его стремление к красоте, комфорту и роскоши.
Эротика — единственное слово, которое важно для Тельца в День святого Валентина — он простой, но очень романтичный и мечтательный.
Свеча, приглушенная музыка и изысканная пища — основные афродизиаки для Тельца. Нежность и ласка — ключевые составляющие для вечера Дня святого Валентина.
Хотя Телец любит роскошь и обожает ужинать в лучших ресторанах, он также любит домашний очаг и с удовольствием насладится домашним ужином, приготовленным его партнером с заботой и любовью.
Подарок, который оценит Телец, — тот, который сулит ему незабываемый опыт, о котором он будет вспоминать годы спустя. Поэтому билеты на его любимый спектакль или концерт, перетекающий в незабываемую ночь в отеле, или подарок, который касается его хобби – например, мастер-класс по кулинарии и т.д. заставит его прыгать от восторга.
Близнецы
Близнецы любят праздновать День святого Валентина традиционно, поэтому прекрасная еда с бутылкой шампанского и подарочным набором с сердечками поразит их сердце.
Коммуникация — сильная сторона Близнецов, но только в том случае, если они в настроении говорить.
Идеальное свидание для Близнецов — то, во время которого они могут свободно выразить себя. Соблазнение Близнецов включает в себя стимулирование их ума интеллектуальной, увлекательной и сложной беседой.
Они любят развлечения и интриги, кроме того, они непостоянны и рассеяны.
Меньше всего они хотят говорить о своих эмоциях, которые они, как правило, держат в себе до тех пор, пока могут.
Близнецы очаровательны и кокетливы, им нравится дразнить и соблазнять своего партнера. Ночь исследований тел друг друга и экспериментов – идеальна для Дня святого Валентина.
Близнецы также озорные, игривые, любопытные и творческие натуры, поэтому забавное свидание, к которому подошли с фантазией и эротическим подтекстом – воспримется на ура.
Поскольку Близнецы управляются умом, идеальным подарком для них будет новый гаджет, который поможет им поддерживать социальные связи. Они также жадные читатели, поэтому электронная книга, загруженная несколькими десятками интересных произведений, станет идеальным подарком для Близнецов.
Рак
Рак обожает любовь во всех ее проявлениях, поэтому даже небольшого романтического жеста в День святого Валентина будет достаточно, чтобы заставить его сердце биться быстрее. Милые любовные записки, печенье с любовным предсказанием, конфеты в виде сердца или что-нибудь старомодное – найдет отклик в его душе.
Рак милый, добрый, эмоциональный, чувственный, чувствительный и чрезвычайно преданный любовник. Он ориентирован на семью и домашний очаг, поэтому подарок, сделанный вручную и напоминающий о семье и близких, — то, что он оценит выше всяких похвал. Это может быть семейный фотоальбом или иллюстрация истории вашей встречи.
Лев
Лев обладает притягивающей, харизматической личностью, которая любит баловать себя. День святого Валентина — праздник, когда он желает увидеть доказательства вашей любви к нему.
Откровенные признания в любви и дорогие подарки высоко ценятся Львом, поскольку он материалистичен и немного поверхностен. Ему нравится знать, что его партнер потратил достаточно времени, сил и средств, чтобы выбрать подарок, который соответствует королевской, эгоистической стороне его натуры.
Поэтому важно, чтобы партнер Льва помнил, что, если подарок не впечатляет, Лев не ощутит себя любимым.
Лев — великолепное существо, которое любит романтику и внимание, поэтому он надеется, что с ним будут обращаться соответственно.
Он также очень понимающий, поэтому, если его любимый человек не может позволить себе изысканные подарки и вечер великолепия, он будет не менее счастлив, если вы побалуете его ночью любви дома.
Лев оценит подарок, которые гарантирует, что о нем позаботятся и будут относится по-королевски. Поэтому день в спа-салоне, роскошном отеле или прекрасный ужин дома – идеальный сюрприз для Льва.
Дева
Деву не слишком впечатляют материальные блага, поэтому она оценит подарок, который покажет ваше внимание и, самое главное, внимание к деталям.
Интеллект и практичность — две вещи, которые необходимо учитывать при выборе подарка для Девы, поэтому книги, или предметы, связанные с ее образом жизни, найдут отклик в ее сердце.
У Девы сильная потребность в совершенстве, поэтому она может быть слишком критична, что может отразиться на выборе подарка или способа отпраздновать День святого Валентина.
Девы любят поглощать новую информацию и осмыслять мир в целом. Вы можете выбрать ей в подарок книгу о том, что ее интересует больше всего или даже книжный шкаф для ее коллекции книг.
Она также с благодарностью примет кухонную утварь, все, что помогает ей упорядочить свой быт, увеличить продуктивность и сохранить рабочее пространство.
Хотя Дева может казаться слишком прямолинейной и чувствительной, когда она чувствует себя комфортно и уверенно с партнером, она — самая отважная, авантюрная и непредвзятая в сексе. Чем больше она доверяет своему партнеру, тем быстрее она раскрепощается эмоционально, умственно и физически.
Весы
Вы — прирожденные романтики, влюбленные в любовь. Однако, чтобы удержать любовь, их отношения должны быть сбалансированными и гармоничными.
Весы могут быть поверхностными, поскольку ориентированы на внешний лоск, изысканность и красоту. Поэтому им стоит подарить то, что улучшает их внешний вид. Они также впечатлены искусством и культурой, поэтому изумительная картина или впечатляющая поездка за город, порадуют их сердце и глаза.
Весы обычно предпочитают, чтобы решение, как провести вечер, выбирал партнер, поскольку они не любят принимать решения, так как не могут определиться.
Весы оценят старания своего партнера, который решил порадовать их вечером, основанном на их интересах.
У Весов большой интерес к музыке, поэтому они будут довольны компакт-дисками или подарочной картой на покупку пластинок или билетов на концерт любимой группы.
Скорпион
Скорпион эмоционально напряжен и может скрывать свои чувства. Он — самый таинственный знак и наименее склонен открываться окружающим и близким людям, что может создавать проблемы в личных отношениях.
Несмотря на то, что он сдержан в признаниях в любви, когда он по-настоящему влюбляется, то любит всем сердцем. Это приводит к интенсивности и давлению в отношениях, которые могут напугать осторожных и свободолюбивых особ.
Скорпион – сильный, тихий и интроспективный, поэтому, вместо того, чтобы на словах объяснить свои чувства, он прибегнет к помощи электронного письма или записки, чтобы точно передать свои эмоции.
Скорпион любит держать все под контролем и может проявлять смелость и силу, когда точно знает, чего хочет, и как это заполучить. В День святого Валентина он, вероятнее всего, сам решит, как и где провести вечер, и, если он преодолеет страх выразить свои эмоции, вас, вероятно, ожидает незабываемая романтическая ночь.
При планировании свидания, он склонен выбирать тихое и уютное место, без шумной толпы или даже подальше от нее. Ужин при свечах в небольшом изысканном ресторане или ночевка в небольшом загородном коттедже – идеальное времяпрепровождения для Скорпиона.
Подарок для Скорпиона должен исходить от сердца; он обладает даров видеть настоящие намерения и эмоции людей, и не выносит поддельных чувств или вещей, которые были куплены, чтобы произвести впечатление. Не имеет значения, дорогой ваш подарок или дешевый, если в него вложили смысл и глубину, Скорпион высоко оценит ваши старания.
Стрелец
Стрелец — общительная личность, которая любит шумные, душевные компании и праздничную атмосферу. Тем не менее, он страстный, энергичный авантюрист, поэтому обожает отправиться куда-нибудь в последнюю минуту.
Он — вольный странник, который не любит на чем-либо останавливаться в жизни и привязываться в любви. Хотя он и способен посвятить себя одному человеку, он по-настоящему счастлив, когда ощущает пространство для маневров.
Поскольку Стрелец любит путешествовать, подарите ему квест по городу или повезите его в незнакомую страну. Более личным подарком может стать украшение или сувенир с чем-то, что символизирует приключения, например, подвеску с кулоном в виде земного шара, или компактный чемодан для поездок.
Козерог
Козерог очень закрытый и приземленный относительно своих эмоций, поэтому является наименее романтичным среди всех знаков Зодиака. Он использует любые ухищрения, чтобы избежать публичного проявления своих чувств.
Он — интроверт и не любит публичных проявлений любви. Идеальное свидание в День святого Валентина для Козерога — отправиться туда, где вас никто не знает, выключить телефон и провести время наедине со своим любимым человеком.
Романтическая записка, вложенная внутри ювелирного изделия, как подтверждение того, насколько он дорог партнеру, порадует Козерога и подарит ему душевное спокойствие.
Козерог, как правило, консерватор, когда дело доходит до свиданий, поэтому он по достоинству оценит романтический ужин для двоих в вашем любимом ресторане, либо ночь в скрытом от людских глаз доме, где он может отдаться любви без остатка.
Водолей
Этот знак — самый независимый и непредсказуемый среди всех знаков Зодиака, и больше всего стремится к свободе. Когда он пребывает в отношениях, то должен сберечь свою независимость, иначе чувствует себя ограниченным.
Поэтому, несмотря на любовь Водолея любить, они также предпочитают протяжение руки между ними и человеком, который посыпает внимание и привязанность к ним. Поэтому они оценят партнера, который предоставляет им личное пространство.
Водолей любит поражаться, поэтому не имеет значения, какое именно свидание вы запланировали — оно будет по достоинству оценено, если вы приложили к нему смекалку.
Единственное, что следует помнить, Водолей – большой оригинал, который не следует массовому мнению. Поэтому, вполне вероятно, что он не будет использовать традиционный сценарий проведения романтического вечера, который включает ужин в ресторане и цветы. Тем не менее, ему не чужда идея любви, поэтому он оценит любой романтический знак от своего партнера.
Он обожает природу и все, что с ней связано, поэтому поездка за город, в красивое место с потрясающим видом, прекрасно подойдет Водолею.
Рыбы
Рыбы — интуитивные, чувствительные и сентиментальные существа. Они хотят, чтобы День Валентина был наполнен магией, чарами и тайной. Прогулка под луной в тихой деревне или наблюдение за закатом солнца над океаном – идеальное свидание, которое покорит сердце Рыб.
Рыбы любят старомодные ухаживания, а также нежность и внимание, которые им уделяет партнер.
Идеальный подарок для Рыб – что-то, связанное с духовностью. Кристаллы, спиритуальные книги, гималайская соляная лампа, карты таро или альтернативный спиритический сеанс – отлично подойдут Рыбам. Если они увлекаются обучением, подарите им что-то, связанное с их духовным хобби, например, сеанс изучения йоги, медитации или тай-чи.