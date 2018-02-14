"Я набрала 13 кг мышц и отрастила себе ягодицы своей мечты!" Смотрите фото

«Меня устраивала моя маленькая грудь, может не совсем устраивал мой цвет кожи — из-за того, как он воспринимался обществом, но мне совсем не нравилась моя задница. Потому я начала искать специальные упражнения, чтобы отрастить ее. Все говорили мне, что это невозможно. Но я люблю принимать вызов, и что-то мне говорило, что это таки реально, сообщает Soulpost.ru.

Я решила заняться тяжелой атлетикой — не то чтобы серьезным спортом, но сделать упор на поднятие веса. За вдохновением я полезла в Instagram, хотя это оказалось тяжело. Там слишком много девушек, которые увеличили себе ягодицы хирургическим путем, но говорят, что это результат тренировок. Было сложно понять, кому верить. Но я обращала внимание на упражнения и начала экспериментировать.

Через три месяца я начала видеть первые результаты. Объем бедер увеличился с 81 см до 91 см, и это меня поразило! Я не могла поверить, что буквально нарастила себе задницу в спортзале!»

«Когда ты начинаешь качать попу, все говорят тебе, что главное — это приседания. Но я поняла, что для этого нужно намного больше, чем одно движение. И хотя правда, что нельзя изменить структуру скелета, можно укрепить свои бедренные мышцы настолько, чтобы создать иллюзию более широких бедер.

Я использовала разный вес — и на тренажерах, и просто гантели. Но и тренажеры использовала нестандартно. Приседания назад на тренажере для разведения ног… Подъем бедер на тренажере для ног… Я могла использовать любой тренажер для упражнений на попу. Люди смотрели на меня как на сумасшедшую!

Когда я почувствовала, что ноги и бедра растут достаточно быстро, я уменьшила нагрузку. Планка помогает укрепить мышцы кора, ну и само собой тренажер hip abductor!»

Питание

«Свой рацион я подстраивала под себя, учитывая то, что мне трудно набрать вес. Тем не менее, я ела много лосося, индейки, брокколи, спаржи, морковки, шпината, мед и перец для усиления вкуса. Еще я люблю зеленые яблоки».

Результат

«Я долго весила меньше 50 кг, но благодаря силовым тренировкам я смогла набрать почти 13 кг только мышечной массы. Сейчас у меня 54-58 кг, и плюс 30 см в бедрах!»

A post shared by The Booty Doctor (@cookieeedough) on Jan 22, 2018 at 2:04pm PST

A post shared by The Booty Doctor (@cookieeedough) on Jan 19, 2018 at 1:07am PST