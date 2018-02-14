Отец диагностировал у 1,5-летнего сына инсульт с помощью рекламы

Фил Керман — 39-летний отец троих детей. Однажды он зашел в комнату своего младшего сына и удивился, что Ронни лежал в кроватке, а не стоял как обычно. Фил сразу заметил что-то необычное в поведении сына, сообщает Soulpost.ru.

«Он просто лежал, я поднял одну его руки, потом ногу, и они были вялыми. Я поставил его на пол, чтобы он поползал, потому что он еще не умеет ходить, но он не мог и ползать».

Тогда отец вдруг вспомнил социальную рекламу, в которой рассказывали о признаках инсульта. Он сразу понял, что его сыну нужна срочная медицинская помощь, потому сказал жене вызвать скорую.

Ронни, у которого есть близнец Роберт, был госпитализирован. МРТ показало темные пятна в мозге. Доктора уже в другой больнице подтвердили, что у мальчика две кисты и опухоль в мозге, которые и вызвали инсульт.

У малыша диагностировали нейрофиброматоз, генетическое нарушение, в результате которого опухоли образуются на нервных клетках. Это же заболевание есть у его отца, но в более мягкой форме.

«Это стало для нас шоком, потому что он ничем не отличался от своего брата, разве что плакал больше, но мы думали, что это просто лезут зубы».

И хотя причиной инсульта у малыша стало генетическое нарушение, симптомы инсульта должны знать все, в том числе и родители маленьких детей.

Обычно наблюдается одновременное проявление нескольких из них:

Сильная и неожиданная слабость, онемение ноги или руки.

Головокружение, головная боль, потеря координации движений.

Онемение половины лица.

Тошнота и рвота.

«Мушки» перед глазами, временная потеря зрения.

Затруднение или потеря речи и слуха.

Паралич половины тела.