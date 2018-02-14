Простой секрет идеальной фигуры: как худеют супермодели Адриана Лима и Белла Хадид

Чарльз Палер, диетолог Джиджи Хадид и Адрианы Лимы поделился секретом о том, как можно сбросить вес за максимально короткий срок, пишет Хочу.

«Люди должны знать об этом преимуществе организма. В организме человека от 4-х до 14 литров воды, которую он удерживает. Эти цифры довольно опасные, но без лишних усилий мы можем вывести из организма до пяти килограммов. Хорошая новость заключается в том, что вам ничего не нужно делать, кроме как… пить воду», — рассказал Паслер.

Суть в том, что нужно помочь нашему обмену веществ работать быстрее.

«То есть, твой метаболизм должен быстрее выводить лишнюю жидкость из организма. Согласись, секрет прост как велосипед, но мало кто из нас действительно так делает.

Например, если ваш вес около 65 килограммов, то каждый день на протяжении двух недель вам нужно выпивать 2,5 литра воды. Через 2-3 недели вся лишняя жидкость из организма уйдет. Просто, не так ли?», — говорит он.

Дело в том, что чем больше жидкости мы употребляем, тем лучше увлажняем организм изнутри — ему не нужно сохранять дополнительную влагу, хранить полезные ему вещества про запас.