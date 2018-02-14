Как продлить стойкость маникюра: восемь полезных советов

Со свежим маникюром руки всегда смотрятся ухоженно и опрятно, а вот трещинки и сколы, которые появляются на поверхности лака спустя пару дней, способны испортить всю картину. Если вы предпочитаете ухаживать за ногтями в домашних условиях или у вас просто не хватает времени на посещение салона красоты, советуем вам придерживаться простых советов, которые помогут этого избежать.
Итак, представляем вашему вниманию восемь способов продлить стойкость маникюра.
1. Не забывайте про базовое покрытие
Некоторые девушки считают базу для ногтей бесполезным продуктом и глубоко заблуждаются. Базовое покрытие выравнивает поверхность ногтя и улучшает ее сцепление с лаком, тем самым продлевая стойкость маникюра. К тому же эти средства оказывают дополнительный эффект. Одни базы способствуют блеску и белизне ногтей, другие обеспечивают их гладкость, а третьи нейтрализуют сухость, пишет Fabiosa.com/ru.
2. Не отращивайте длинные ногти
Слишком длинные ногти очень легко ломаются, а лаковое покрытие на них гораздо быстрее повреждается. К тому же в первую очередь лак скалывается на кончиках. Именно поэтому на коротких ногтях маникюр держится дольше.
3. Не трясите флакон с лаком
Если вы будете слишком интенсивно трясти флакон, в нем образуются микропузыри воздуха, из-за которых лак может лечь неровно. Лучше без резких движений перекатите пару раз пузырек в ладонях. Кроме того, перед нанесением цветного покрытия убедитесь, что база полностью высохла.
4. Наносите лак только на просушенные ногти
Как и в салоне красоты, в домашних условиях маникюр чаще всего начинается с распаривания кутикулы в ванночках с горячей водой. Но не все девушки учитывают, что после этой процедуры ногти необходимо хорошо просушить. При высыхании поверхность ногтя сжимается, так что если в этот момент нанести лаковое покрытие, оно рискует потрескаться. После распаривания рекомендуется промокнуть руки обычным или бумажным полотенцем и 10-15 минут подождать, только после этого можно приступать к нанесению лака.
5. Не наносите лак в три слоя
Многие полагают, что нанесение лака в три и больше слоев сделает цвет насыщеннее и продлит стойкость самого маникюра. Однако в результате такого решения лак долго сохнет, ложится неравномерно и выглядит неаккуратно. Чтобы маникюр был максимально стойким и смотрелся опрятно, советуем вам ограничиться двумя слоями цветного покрытия. Не забывайте также прокрасить торец ногтя — это защитит лак от сколов.
6. Дождитесь, пока лаковое покрытие полностью высохнет
Хорошо просушенный лак — главный залог стойкого маникюра. Дождитесь, пока покрытие полностью высохнет и прочно сцепится с ногтевой пластиной. Для этого постарайтесь по крайней мере полчаса не заниматься домашними делами.
7. Ухаживайте за кутикулой
Попадая на огрубевшую и сухую кутикулу, лак начинает отслаиваться. Используйте специальные увлажняющие средства: скрабы, масла. Они прекрасно смягчают кутикулу, после чего ее можно легко отодвинуть деревянной палочкой, защитив от попадания лака. К тому же эти средства улучшают состояние и здоровье самих ногтей.
8. Обновляйте маникюр
Чтобы решить проблему скола, обработайте поврежденный участок палочкой, смоченной в жидкости для снятия лака. Сгладив края, нанесите тонким слоем новое покрытие. Если за несколько дней цвет заметно потускнел, нанесите сверху слой топового лака.
Эти простые советы позволят вам в домашних условиях сделать маникюр, который будет выглядеть не хуже салонного и продержится на ногтях дольше обычного.