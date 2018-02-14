Как продлить стойкость маникюра: восемь полезных советов

Итак, представляем вашему вниманию восемь способов продлить стойкость маникюра.

1. Не забывайте про базовое покрытие

Некоторые девушки считают базу для ногтей бесполезным продуктом и глубоко заблуждаются. Базовое покрытие выравнивает поверхность ногтя и улучшает ее сцепление с лаком, тем самым продлевая стойкость маникюра. К тому же эти средства оказывают дополнительный эффект. Одни базы способствуют блеску и белизне ногтей, другие обеспечивают их гладкость, а третьи нейтрализуют сухость, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Не отращивайте длинные ногти

Слишком длинные ногти очень легко ломаются, а лаковое покрытие на них гораздо быстрее повреждается. К тому же в первую очередь лак скалывается на кончиках. Именно поэтому на коротких ногтях маникюр держится дольше.

3. Не трясите флакон с лаком

Если вы будете слишком интенсивно трясти флакон, в нем образуются микропузыри воздуха, из-за которых лак может лечь неровно. Лучше без резких движений перекатите пару раз пузырек в ладонях. Кроме того, перед нанесением цветного покрытия убедитесь, что база полностью высохла.

4. Наносите лак только на просушенные ногти

Как и в салоне красоты, в домашних условиях маникюр чаще всего начинается с распаривания кутикулы в ванночках с горячей водой. Но не все девушки учитывают, что после этой процедуры ногти необходимо хорошо просушить. При высыхании поверхность ногтя сжимается, так что если в этот момент нанести лаковое покрытие, оно рискует потрескаться. После распаривания рекомендуется промокнуть руки обычным или бумажным полотенцем и 10-15 минут подождать, только после этого можно приступать к нанесению лака.

5. Не наносите лак в три слоя

Многие полагают, что нанесение лака в три и больше слоев сделает цвет насыщеннее и продлит стойкость самого маникюра. Однако в результате такого решения лак долго сохнет, ложится неравномерно и выглядит неаккуратно. Чтобы маникюр был максимально стойким и смотрелся опрятно, советуем вам ограничиться двумя слоями цветного покрытия. Не забывайте также прокрасить торец ногтя — это защитит лак от сколов.

6. Дождитесь, пока лаковое покрытие полностью высохнет

Хорошо просушенный лак — главный залог стойкого маникюра. Дождитесь, пока покрытие полностью высохнет и прочно сцепится с ногтевой пластиной. Для этого постарайтесь по крайней мере полчаса не заниматься домашними делами.

7. Ухаживайте за кутикулой

Попадая на огрубевшую и сухую кутикулу, лак начинает отслаиваться. Используйте специальные увлажняющие средства: скрабы, масла. Они прекрасно смягчают кутикулу, после чего ее можно легко отодвинуть деревянной палочкой, защитив от попадания лака. К тому же эти средства улучшают состояние и здоровье самих ногтей.

8. Обновляйте маникюр

Чтобы решить проблему скола, обработайте поврежденный участок палочкой, смоченной в жидкости для снятия лака. Сгладив края, нанесите тонким слоем новое покрытие. Если за несколько дней цвет заметно потускнел, нанесите сверху слой топового лака.