Семь деталей, над которыми женщине стоит поработать, если она хочет понравиться мужчине

Сегодня обратим ваше внимание на семь пунктов, которые замечают мужчины, а оттого и могут в них влюбиться, пишет Fabiosa.com/ru.

1. Естественность

Это слово говорит о многом: об искреннем смехе, об умении не перенасыщать свое лицо макияжем, о естественности в мимике и жестах и о раскрепощенности. Ключевое правило — убрать любое проявление фальши из образа, который будет преподнесен мужчине. Оставайтесь собой и только собой.

2. Эмоции

Еще один важный пункт. Предположим, вы пошли вместе в кинотеатр, и трогательная сцена едва не довела вас до слез, но, собрав волю в кулак, вы предпочли скрыть от мужчины истинные эмоции, связанные с фильмом. Пошло ли это вам на пользу? Раз или два так сделать можно, но куда лучше, если он с самого начала будет знать, насколько вы чувственная и эмоциональная.

3. Стиль

Надеть на первое свидание свой лучший наряд — похвально, но что носить потом? В моде тоже нужно оставаться последовательной. Мужчины любят женщин с хорошим вкусом, поэтому заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы ваши образы всегда были стильными и шли в ногу со временем. И речь идет вовсе не об обновлении гардероба за бешеные суммы денег! Максимально грамотно используйте то, что есть.

Ни в коем случае не стоит надевать на свидания пожелтевший от лет службы бюстгальтер. Белье лучше подобрать новое ради собственных настроения и уверенности.

4. Женские штучки

В этот пункт мы вынесли маникюр, педикюр, прическу и другие бьюти-процедуры. Женщина может выглядеть красиво и ухоженно безо всяких походов в салон красоты, если нет такой возможности. Достаточно лишь уделять время ноготкам, волосам и лицу. Никакой грязной головы, никаких покусанных кутикул.

5. Доброта

В первую очередь он оценит ее не в отношении себя, а в отношении других. Мужчина обратит внимание, если вы решите покормить бездомное животное или будете заботливо помогать родным и близким. Это может вызвать восхищение. Но и в мать Терезу тоже превращаться не стоит.

6. Самостоятельность

Несмотря на то, что есть категория мужчин-отцов, которым нравится всячески холить и лелеять свою вторую половинку, есть и те, кто больше ценит женскую самостоятельность. Он будет наблюдать за тем, как легко вы справляетесь с различными жизненными ситуациями, строите ли карьеру, зависите ли от него. Некоторые мужчины только сильнее влюбляются в своих дам, когда понимают, что они с легкостью могут справиться и в одиночку.

7. Интересы

Никто не любит скуку и отсутствие тем для разговоров. Мужчина не должен становиться единственным интересом женщины, каким бы великолепным он ни был. А вот если представительница прекрасного пола продемонстрирует свои хобби, всячески будет развивать их и, более того, делиться ими с мужчиной, то тут и новые темы для диалогов появятся, и порция восхищения.