Как вам такое декольте...? Paljas Porgand теперь свободна и демонстрирует силиконовую грудь Таллиннские мужчины, держите себя в руках!
15 февраля 2018 г., 10:10
Фитнес-звезда и блоргер из Эстонии Мэрилин Таймре, больше известная под псевдонимом Пальяс Порганд, опубликовала в Instagram горячий кадр, который можно расценивать, в том числе, как и посыл своему бывшему - признанному эстонскому красавцу Уку Сувисте.
Одна из самых красивых пар в эстонском бомонде распалась совсем недавно. Теперь же, на вечеринку по случаю Дня Святого Валентина Мэрилин пришла в ярко-красном комбинезоне и очень откровенным декольте.