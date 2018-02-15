четверг, 15 февраля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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  • Как вам такое декольте...? Paljas Porgand теперь свободна и демонстрирует силиконовую грудь

Как вам такое декольте...? Paljas Porgand теперь свободна и демонстрирует силиконовую грудь Таллиннские мужчины, держите себя в руках!

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ФОТО: Instagram

Фитнес-звезда и блоргер из Эстонии Мэрилин Таймре, больше известная под псевдонимом Пальяс Порганд, опубликовала в Instagram горячий кадр, который можно расценивать, в том числе, как и посыл своему бывшему - признанному эстонскому красавцу Уку Сувисте.

ФОТО: Instagram

 Одна из самых красивых пар в эстонском бомонде распалась совсем недавно. Теперь же, на вечеринку по случаю Дня Святого Валентина Мэрилин пришла в ярко-красном комбинезоне и очень откровенным декольте. 

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