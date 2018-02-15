Как вам такое декольте...? Paljas Porgand теперь свободна и демонстрирует силиконовую грудь

Фитнес-звезда и блоргер из Эстонии Мэрилин Таймре, больше известная под псевдонимом Пальяс Порганд, опубликовала в Instagram горячий кадр, который можно расценивать, в том числе, как и посыл своему бывшему - признанному эстонскому красавцу Уку Сувисте.