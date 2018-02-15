Какую сторону фольги использовать при запекании?

Почему появились разные стороны

Различия в оттенках двух сторон объясняются технологическими особенностями производства фольги. Дело в том, что для раскатки алюминиевых листов используются специальные машины с катками, которые «утюжат» только одну сторону. В результате воздействия ее поверхность полируется и становится блестящей. Вторая же остается матовой, пишет Fabiosa.com/ru.

Иногда на кулинарных сайтах встречаются рекомендации о том, что лучший вариант для запекания, когда снаружи продукта будет матовая сторона фольги. Объяснение: блестящие материалы – хорошие отражатели. Так и есть, если вспомнить, чему нас обучали на уроках физики. Но возникает вопрос – а что может отражаться в духовке?

Виды теплообмена

Принцип работы любой духовки основывается на создании нужной температуры за счет работы нагревательных элементов. При этом с ними ничего не соприкасается – ни посуда, ни продукты, ни фольга. Они нагреваются от горячего воздуха, который циркулирует внутри путем конвекции, определенного вида теплообмена. В некоторых духовках она более заметна, так как происходит за счет работы встроенного вентилятора. Следовательно, для скорости приготовления пищи и вкусовых качеств блюда не имеет значения, какой стороной фольга соприкасается с продуктами, а какой остается снаружи. Единственный момент, который важно учитывать, насколько плотно алюминиевая пластина прилегает к внутреннему содержанию. Наличие воздушной прослойки может замедлить процесс приготовления блюда, так как на ее нагрев будет уходить часть энергии.

Есть еще такой способ переноса тепловой энергии, как излучение. Оно характерно и для духовки, поскольку любые нагретые предметы демонстрируют данное физическое явление. Если тепловое излучение приходится на инфракрасный участок, тогда можно задуматься о стороне фольги, так как здесь срабатывают законы физики: блестящая поверхность будет отталкивать лучи, а матовая – притягивать. Однако надо учесть, что это характерно лишь для приборов с высокой чувствительностью, а духовка к ним не относится.

Дело вкуса

Получается, что кухонному оборудованию все равно, какой стороной будет красоваться фольга в его «чреве». Оно как должно отдавать тепло, так и будет это делать, согласно заложенной в него мощности, температурным режимам и прочим особенностям модели. Хозяйки лишь должны учесть: чем плотнее фольга «обнимает» продукты, тем больше тепла она им отдаст, не растрачиваясь на воздушные «подушки». А какой стороной будут происходить «обнимашки», значения не имеет. Это исключительно дело вкуса или привычки.

Единственный случай, когда стоит обратить внимание на используемую сторону, касается фольги с антипригарным покрытием. Где будет находиться пометка «non-stick», туда и выкладывайте то, что приготовили для запекания. Как правило, это матовая сторона.