Конструктивные споры дарят самые счастливые отношения

Это не самая популярная тема для Дня святого Валентина, однако, даже в периоды наиболее пылкой влюбленности не следует забывать о том, что отношений без ссор не бывает. Психологи из Великобритании выяснили, что те партнеры, которые предпочитают не замыкаться в своих обидах, а активно спорят, уважая собственные различия, значительно чаще остаются вместе на более продолжительный период времени. А вот те мужчины и женщины, которые стремятся избегать обсуждения разного рода проблем в отношениях, чаще расстаются. Психологи изучили отношения более 1 000 человек и обнаружили, что умение конструктивно спорить в 10 раз более часто делает партнеров счастливыми в отношениях, чем попытки избегать конфликтов и умалчивать о своих обидах, пишет Medikforum.ru.

«Самая большая ошибка, которые только могут совершить партнеры, это игнорирование общих проблем, - рассказывают авторы исследования. - Мы что-то ощущаем, нас что-то гложет, но мы продолжаем молчать, потому что не хотим обижать партнера, либо считаем, что этот спор приведет к обострению отношений. В результате раздражительность скапливается до такой степени, когда вам, что называется, срывает клапан. Не следует избегать конструктивных диалогов и не нужно бояться обсуждать самые острые темы, если вы хотите сохранить отношения с любимым человеком».