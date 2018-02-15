В соцсетях выкладывают селфи с прокладками и тампонами

После долгих экспериментов (которые осуждали его соседи и члены семьи) мужчина придумал, как сделать прокладки намного дешевле. Он разработал небольшое устройство, которое позволяет выпускать до 250 прокладок в день. Сейчас эти устройства установлены во множестве индийских штатов, их закупают и некоммерческие организации, помогающие женщинам. Компания Муруганантама поставляет «прокладочные машинки» и в другие страны, включая Бангладеш, Кению, Нигерию и Филиппины, пишет Lady.mail.ru.

За свою деятельность Муруганантам получил премию индийского национального фонда инноваций и вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В 2013 году о нем сняли документальный фильм «Менструальный мужчина». В «Пэдмене» Муруганантама играет популярный индийский актер Акшай Кумар.

Герой фильма начал флешмоб против предубеждений о менструации

Перед премьерой фильма Аруначалам Муруганантам выложил в твиттер свое фото с неиспользованной гигиенической прокладкой и предложил запустить флешмоб #PadManChallenge — чтобы показать, что в менструации и средствах гигиены нет ничего стыдного. «Да, в моей руке прокладка, и тут нечего стесняться. Это естественно. Точка», — написал предприниматель.

По мнению исследователей, качество жизни женщин во многих странах мира снижается не только из-за недоступности средств гигиены, но и из-за того, что они считают менструацию чем-то постыдным. В Индии среди родивших женщин таких 70%; даже в крупных городах женщины стыдятся покупать прокладки, а если приобретают их, то в непрозрачных бумажных пакетах. При этом, как пишет BBC News, 70% случаев заболеваний женской репродуктивной системы в Индии вызвано плохой гигиеной во время менструаций. По данным организации «ООН Женщины Индии», 6% жительниц страны никогда не слышали о существовании гигиенических прокладок.

Одним из первых, кто поддержал флешмоб, оказался исполнитель роли Муруганантама в «Пэдмене» Акшай Кумар.

К нему присоединились Анушка Шарма, Муни Рой, Аамир Хан, Анил Капур, Тайгер Шрофф и другие индийские актрисы, актеры и телеведущие, а также обычные пользователи соцсетей. Многие из них также использовали хэштег #StandByHer в поддержку женщин, напоминая о том, что мужчины играют важную роль в изменении отношения к менструации. Впрочем, были и те, кто критиковал акцию: по их словам, участники флешмоба зря использовали прокладки, недоступные большинству женщин. Вместо этого они предлагали использовать экологичную альтернативу — многоразовые менструальные чаши.

Флешмоб дошел до России