В соцсетях выкладывают селфи с прокладками и тампонами

9 февраля в Индии, Индонезии, США, Великобритании и других странах в кинопрокат вышел «Пэдмен» (можно перевести как «Человек-прокладка») — художественный фильм о предпринимателе и активисте Аруначаламе Муруганантаме, который смог сделать гигиенические прокладки доступными в Индии. В конце 1990-х разнорабочий Муруганантам женился и обнаружил, что его жена — как и большинство индийских женщин — не может позволить себе современные средства гигиены во время менструации и использует вместо них тряпки и другие подручные средства.
После долгих экспериментов (которые осуждали его соседи и члены семьи) мужчина придумал, как сделать прокладки намного дешевле. Он разработал небольшое устройство, которое позволяет выпускать до 250 прокладок в день. Сейчас эти устройства установлены во множестве индийских штатов, их закупают и некоммерческие организации, помогающие женщинам. Компания Муруганантама поставляет «прокладочные машинки» и в другие страны, включая Бангладеш, Кению, Нигерию и Филиппины, пишет Lady.mail.ru.
За свою деятельность Муруганантам получил премию индийского национального фонда инноваций и вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В 2013 году о нем сняли документальный фильм «Менструальный мужчина». В «Пэдмене» Муруганантама играет популярный индийский актер Акшай Кумар.
Герой фильма начал флешмоб против предубеждений о менструации
Перед премьерой фильма Аруначалам Муруганантам выложил в твиттер свое фото с неиспользованной гигиенической прокладкой и предложил запустить флешмоб #PadManChallenge — чтобы показать, что в менструации и средствах гигиены нет ничего стыдного. «Да, в моей руке прокладка, и тут нечего стесняться. Это естественно. Точка», — написал предприниматель.
По мнению исследователей, качество жизни женщин во многих странах мира снижается не только из-за недоступности средств гигиены, но и из-за того, что они считают менструацию чем-то постыдным. В Индии среди родивших женщин таких 70%; даже в крупных городах женщины стыдятся покупать прокладки, а если приобретают их, то в непрозрачных бумажных пакетах. При этом, как пишет BBC News, 70% случаев заболеваний женской репродуктивной системы в Индии вызвано плохой гигиеной во время менструаций. По данным организации «ООН Женщины Индии», 6% жительниц страны никогда не слышали о существовании гигиенических прокладок.
Одним из первых, кто поддержал флешмоб, оказался исполнитель роли Муруганантама в «Пэдмене» Акшай Кумар.
К нему присоединились Анушка Шарма, Муни Рой, Аамир Хан, Анил Капур, Тайгер Шрофф и другие индийские актрисы, актеры и телеведущие, а также обычные пользователи соцсетей. Многие из них также использовали хэштег #StandByHer в поддержку женщин, напоминая о том, что мужчины играют важную роль в изменении отношения к менструации. Впрочем, были и те, кто критиковал акцию: по их словам, участники флешмоба зря использовали прокладки, недоступные большинству женщин. Вместо этого они предлагали использовать экологичную альтернативу — многоразовые менструальные чаши.
Флешмоб дошел до России
12 февраля модель, основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова выложила в Instagram свое фото с прокладкой и подписью: «Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом». Водянова также затегала своих коллег — моделей Даутцен Крес, Эмили Ратаковски и Алексину Грэм, предложив им присоединиться к акции и дискуссии. Ни одна из них пока не поддержала призыв Водяновой, однако ее пост набрал почти 60 тысяч лайков.
Это не первый раз, когда Наталья Водянова высказалась о неоднозначном отношении к менструации. В августе 2017 года она стала одним из инвесторов и членом совета директоров мобильного приложения Flo, которое помогает отслеживать менструальный цикл и планировать беременность. «Давайте не будем прятаться, замалчивать, не нужно лицемерного пренебрежения или, напротив, излишнего накручивания очевидно важной темы, которая влияет на жизнь и самочувствие женщин каждый месяц, — написала тогда Водянова в инстаграме. — Наши месячные — это неотъемлемая часть нашей женской природы, часть того, что формирует зарождение новой жизни. Почему нам нужно этого стесняться?» Она также подчеркнула, что во многих странах мира гигиенические прокладки считаются предметом роскоши и облагаются повышенным налогом.
В США свой флешмоб с прокладками: он направлен на поддержку женщин-заключенных
Акция в США проходит под хэштегом #LetItFlow. Поводом для протеста стало решение законодательного собрания Аризоны не рассматривать законопроект, предполагающий неограниченный доступ к различным средствам гигиены во время менструации для заключенных женщин. До недавнего времени им полагалось 12 бесплатных прокладок в течение каждого цикла, чего часто может быть недостаточно; бывшие заключенные рассказывали, что были вынуждены выпрашивать или выменивать дополнительные прокладки, а зачастую менструальная кровь протекала на одежду. Авторы законопроекта предлагали выделить на эти нужды 80 тысяч долларов из бюджета штата. Глава комитета правил и резолюций палаты представителей Аризоны республиканец Томас Шоуп отменил рассмотрение законопроекта, так как счел этот вопрос недостаточно важным для решения на законодательном уровне.
Это решение и вызвало критику в соцсетях; женщины начали публиковать свои фотографии с прокладками и тампонами, а также отправлять их в офис Шоупа. Политик сказал, что не ожидал подобной реакции и до внесения законопроекта не знал, насколько остро стоит проблема. 13 февраля ведомство исправительных учреждений Аризоны объявило, что изменит правила — и заключенным женщинам теперь будут выдавать 36 прокладок в месяц. Тампоны и другие средства гигиены по-прежнему можно будет только купить.